Власти Краснодарского края предупредили о запрете новогодних корпоративов и банкетов

Новогодние корпоративы и банкеты попадают под эпидемиологические ограничения. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Новогодние корпоративы и банкеты в Краснодарском крае в этом году отменяются: за полтора месяца до праздников власти региона напомнили о запрете на проведение массовых мероприятий. Корпоративы попадают под ограничения, ранее принятые постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в связи с пандемией COVID-19. Ограничительные меры глава региона ввел на основе требований главного санитарного врача Краснодарского края.

Согласно постановлению губернатора, в регионе временно запрещено проводить развлекательные и досуговые мероприятия с очным присутствием участников. Предприятиям сферы услуг также запрещено организовывать и обслуживать такие мероприятия.

– По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года предупреждаем всех – и жителей и предпринимателей о том, что банкеты, корпоративы а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания, - сообщил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный. - И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом. Проведение корпоративных праздников будет считаться нарушением ограничений в период распространения коронавирусной инфекции.

Главы муниципалитетов уже получили письма с поручением разъяснить краснодарским предпринимателям всю опасность ситуации, а также предупредить об ответственности за нарушение запрета на банкеты.

- Важно понимать, что корпоративы и другие массовые новогодние праздники – это мероприятия, опасные с точки зрения эпидбезопасности. Большое количество людей будет долгое время находиться в замкнутом пространстве, без средств индивидуальной защиты органов дыхания. В таких условиях распространение коронавирусной инфекции неизбежно, – предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В случае нарушения эпидемиологического режима предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Кроме того, Роспотребнадзор может наложить на предприятия общепита штраф до 500 тысяч рублей или закрыть бизнес нарушителя на срок до 90 дней.

За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров региона выписались 60 выздоровевших пациента, два человека скончались. Всего с начала пандемии в регионе диагностировано 18 927 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным Роспотребнадзора, Кубань не входит в список регионов, где показатели по числу заболевших выше средних по России.

Губернатор Вениамин Кондратьев оценивает эпидемиологическую ситуацию в крае как серьезную, но стабильную. Медицинские учреждения Кубани справляются с лечением пациентов с COVID-19, при этом все плановые медицинские услуги в регионе оказываются в полном объеме. Губернатор отметил, что меры борьбы с COVID-19 в регионе не ослабевали с самой весны, а с наступлением осени контроль над ними был усилен. В частности, губернатор поручил увеличить количество рейдов, проверяющих соблюдение масочного режима, в местах массового скопления людей.

– Сегодня ситуация с коронавирусом под контролем, но требует нашего ежедневного внимания. Никаких дополнительных запретительных мер принимать не будем. У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.