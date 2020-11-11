Ерванд Бозоян: «Это митинг против Пашиняна, а не российских миротворцев и плана Путина!»

Главная цель митинга — требование отставки Пашиняна Фото: REUTERS

- В Армении хорошо понимают, что миротворцы — это единственный сейчас выход, при котором мы смогли спасти оставшуюся часть Арцаха (Нагорного Карабаха, - ред.), - считает основатель фонда «Политэкономия» Ерванд Бозоян. - И поэтому митинг, который сейчас идет в Ереване, не против Путина, не против российских миротворцев, а против Пашиняна (действующего премьера Армении, - ред.).

Главная цель митинга — требование отставки Пашиняна. Человек, бесславная деятельность которого привела страну к такому состоянию, должен подать в отставку.

Должен констатировать, - продолжает Бозоян, - что известное соглашение (речь о заявлении глав Азербайджана, Армении и России, - ред.) по сути было подписано не 10 ноября, а тогда, когда Пашинян сорвал переговорный процесс Минской группы ОБСЕ, глумился над ее 30-летней работой. Это и привело к активизации Турции и ее вмешательству, фактически — военным действиям. Пашинян дал повод Турции для этого вмешательства, что привело к изменению баланса сил.

Сложившаяся ситуация в Арцахе теперь, после ввода российских миротворцев, не имеет альтернативы. Но если в Армении произойдет смена власти, возможно будут некоторые коррективы в том, что происходит в Арцахе, - считает политолог. - Хотя и не стоит ждать слишком значимых изменений. В любом случае без вмешательства России итог войны мог быть куда плачевнее.

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