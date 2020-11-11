Вениамин Кондратьев рассказал о расширении заказника «Туапсинский». Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края

На Кубани появилась еще одна особо охраняемая зона. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева площадь заказника «Туапсинский» была увеличена в 4,5 раза. Территория «Туапсинского» расширилась до 68 гектаров, в него вошли заказник «Причерноморский», а также лесные территории, на которые раньше не распространялся статус особо охраняемых.

- В Краснодарском крае образована еще одна особо охраняемая природная зона. Площадь заказника «Туапсинский» мы увеличили с 15 тысяч гектаров до 68 тысяч гектаров. В него вошел заказник «Причерноморский» и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. Это значит, что здесь нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев, - рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. - Мы защищаем и сохраняем еще одну зеленую зону нашей Кубани. Теперь это самая крупная ООПТ края – на 3 тысячи гектаров больше площади ранее созданного природного парка «Маркотх».

Создание новой охраняемой зоны – только часть большой работы по сохранению лесных богатств Кубани.

- В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год мы увеличили более чем на 150 тысяч гектаров. Создали пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362, - отметил губернатор.

В этом году в Краснодарском крае будет завершена работа по постановке на кадастровый учет зеленых зон. На сегодняшний день на учете стоят уже 1885 территорий из 1887 – то есть 99%.

- Остается документально оформить сквер "Сторожевой" в хуторе Ленина и ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 гектара. Мы намеренно наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель – предотвратить их сокращение и застройку в будущем, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Еще один важный шаг – закрепление всех региональных и местных особо охраняемых природных территорий в генеральных планах муниципалитетов. Эта мера также предотвращает использование зеленых зон в промышленных целях и вырубку лесов под застройку.

- Краснодарский край – не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани, - отметил глава региона.

Ранее Вениамин Кондратьев предложил главе Минприроды РФ расширить границы федерального заповедника «Утриш», включив в него всю территорию краевого заказника «Большой Утриш». На встрече с Дмитрием Кобылкиным в конце августа Кондратьев обсудил проблему усиления контроля за охраной лесов на территории заказника. По мнению губернатора, необходимо определить границы заповедника, придать землям лесного фонда статус особо охраняемых природных территорий и составить план по восстановлению лесов. Это позволит запретить в заказнике палаточные лагеря и коммерческое строительство.