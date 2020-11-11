Впервые в России: Instagram выпустил путеводители о психологическом благополучии

Instagram выпустил первые в России путеводители о психологическом благополучии. Фото: Instagram

Instagram первым в России выпустил путеводители о психологическом благополучии. Они посвящены проблемам, которые, к сожалению, широко распространены в нашем обществе.

Всего в Instagram появилось четыре путеводителя о проблемах домашнего насилия, буллинга, инклюзивного общения и ментального здоровья во время пандемии коронавируса.

Найти их можно в инстаграм-аккаунтах благотворительных фондов и организаций - @nasiliutochkanet, @ru_rocit, @nuzhnapomosh.ru и @galchonok_fond. В каждом путеводители собраны полезные посты с советами от организаций и известных людей. Среди них телеведущая и блогер Ирена Понарошку, певец Дима Билан, журналист и писатель Михаил Зыгарь, актрисы Юлия Пересильд, Марина Александрова, Ирина Горбачова, а также инфлюенсер @save.mental.

- Мы надеемся, что благодаря путеводителям люди смогут найти актуальную и полезную информацию по вопросам психологического благополучия, а также поддержку в беспрецедентной и сложной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, - рассказывает Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями России.