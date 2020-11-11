Владимир Конкин решил судьбу внучки-сироты

По словам Конкина, Калиса будет жить в Санкт-Петербурге с близкими родственниками Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Конкин откровенно рассказал Борису Корчевнкову о судьбе внучки-сироты Калисы. Как известно, мама девочки София Конкина утонула в бассейне.

После смерти дочери Владимира Конкина ходили разные слухи о том, с кем же остается 10-летняя дочь утонувшей Софии Конкиной. Поговаривали, что Калису возьмет к себе сын звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Святослав. Именно в его семье жил ребенок до недавнего времен. Однако актер решил расставить все точки над i.

По словам Конкина, Калиса будет жить в Санкт-Петербурге с близкими родственниками. Взять к себе девочку согласилась племянница Владимира Алексеевича. Она замужем, но детей у пары нет. Конкин, в свою очередь, обязался помогать внучке материально.

"Сейчас внучка в Санкт-Петербруге, оформляются бумаги. Моя племянница станет опекуном, у нее прекрасный муж. Они замечательные ребята, я очень их люблю. Они ко мне очень благосклонны, поэтому на их предложение взять Калиску к себе я ответил согласием. Мы с сыном Святославом будем посылать все средства, которые необходимы на воспитание Калисы", - заявил актер в эфире программы "Судьба человека".

По словам безутешного отца, ребенок только-только начал приходить в себя после смерти мамы. "Девочка - сирота при живом деде... Думаю, то решение, которое принято по поводу ее переезда в Петербург, оно уместно и достойно", - поделился актер.

Также Владимир Алексеевич объяснил, почему не взял внучку к себе. Он уверен, чтобы Калиса выросла гармоничным человек, с ней рядом с ней должна быть женщина. "Калиса взрослеет, становится девушкой, поэтому рядом с ней должна быть женщина, которая будет ее любить, холить и что-то вкладывать в голову. Она весьма непростой ребенок, у нее есть характер, так что предстоит много работы. Не то, чтобы она капризная и взбалмошная, нет. Если ей что-то не нравится, она будет молчать, смотреть на тебя - и все!". - разоткровенничался 69-летний артист.