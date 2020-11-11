Виктор Дробыш подхватил на съемках ковид

Продюсер и композитор Виктор Дробыш Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У автора песен Кристины Орбакайте, Григория Лепса и "Бурановских бабушек" — положительный тест на covid-19 и пневмония. Он в состоянии средней тяжести, но врачи решили подстраховаться и положить Дробыша в больницу, чтобы болезнь не развилась в тяжёлую форму.

- Я тихонечко лежу в 52-й больнице, - сообдил нам Виктор Дробыш. - Сперва болел неделю дома, а когда прижало, появилась пневмония с незначительным поражением легких, пришлось ехать в стационар. Здесь замечательные врачи, надеюсь они, меня быстро поставят на ноги.

Вы спрашиваете, где мог подхватить эту инфекцию? Были съемки телешоу «Суперстар» на НТВ. Видимо, там и случилось. Кроме меня заболела певица MARUV. Конечно, перед записью я сдавал тесты и защищался как мог, но где-то все-таки цепанул эту заразу.