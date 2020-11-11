На заседании ШОС президент Казахстана призвал укреплять «коллективный иммунитет»

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Завершающееся председательство России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было продуктивным и полезным, об этом заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая на online- заседании совета глав государств ШОС. Пользуясь случаем, Токаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона «с убедительной победой на недавних президентских выборах», лидер Казахстана также подчеркнул, что среди участников встречи - «исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу нашей братской страны в период политического кризиса».

«Коронавирус стал жёстким испытанием для мирового сообщества, наглядно показал все изъяны международного сотрудничества. Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Существующие механизмы превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования дали серьёзные сбои, - считает президент Казахстана. - Пандемия коронавируса не позволила нам встретиться в очном формате, однако это нисколько не умаляет важности саммита. Российское председательство при полной поддержке всех государств-членов ШОС и секретариата организации было исключительно продуктивным и полезным».

«Учредить международное агентство по биологической безопасности»

Заседание вёл президент России Владимир Путин. Сегодня в состав ШОС входит 8 государств — Россия, Казахстан, Китай, Индия, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ещё 4 страны имеют статус наблюдателей, это Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия. Статус партнёров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Официальными языками ШОС являются русский и китайский. В нынешнем году в организации председательствует Россия, в будущем году председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдёт к Таджикистану, юбилейный двадцатый саммит пройдёт в Душанбе.

Выступая на совете глав государств-членов ШОС, Касым-Жомарт Токаев отметил, что организация продолжает функционировать в штатном режиме, подтверждая свою востребованность и жизнеспособность. В будущем году ШОС отметит 20-летний юбилей. По словам главы Казахстана, за годы существования Шанхайской организации сотрудничества она стала одной из самых успешных международных организаций и по праву считается эффективным инструментом укрепления сотрудничества и доверия на пространстве, охватывающем четвертую часть территории планеты, 40% населения Земли. На территории стран ШОС выпускается треть мирового ВВП. Пандемия коронавируса стала жёстким испытанием для всей планеты, по данным ООН, спад мировой экономики по итогам 2020 года достигнет 4,4%, международные туристические потоки сократятся почти на 70%, потоки прямых инвестиций рухнут до 40%.

«В этих условиях мы должны найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как нам адаптировать ШОС к сложным реалиям во имя глубинных интересов наших граждан? Уверен, «шанхайский дух», а также солидный опыт совместного поиска консолидированных ответов на вызовы современности, в конечном счёте, позволят решить эту масштабную задачу. Казахстан считает принципиально важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение благородной цели: «Всё – для людей». В этом вижу гарантию укрепления нашего «коллективного иммунитета» перед лицом пандемии и других глобальных вызовов», – считает Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, Шанхайская организация сотрудничества оказалась на высоте, координируя усилия по преодолению пандемии.

«Понятная для всех наших народов пословица «друг познаётся в беде» наиболее точно отражает дух сотрудничества государств-членов ШОС в ходе обострения этой разрушительной эпидемии. Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах. Казахстан выражает благодарность соответствующим странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной проблеме, – сказал президент Республики Казахстан. - Есть все основания полагать, что утверждение на сегодняшнем заседании комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемии - это коллективный ответ на вызовы времени. Важным считаем нашу инициативу о создании под эгидой Всемирной организации здравоохранения сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности».

Президент Казахстана отмечает, что в зоне ответственности ШОС складывается сложная социально-политическая обстановка, эта территория вступила в процесс глубинной трансформации. «Усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, гонку вооружений, разного рода гибридные войны, изменение климата. В сфере геоэкономики наблюдается столкновение двух полярных тенденций: глобализма и национализма», - сказал Токаев. Он считает, что странам-членам ШОС предстоит длительная борьба против пандемии, её влияния как на здоровье граждан, так и на экономику государств.

Более того, мировая турбулентность привела к активизации трёх зол - сепаратизма, терроризма, экстремизма, отмечает Касым-Жомарт Токаев. Адекватным ответом ШОС на растущие риски ему представляется активная реализация программы сотрудничества государств, входящих в организацию. При этом становится очевидным, что исключительно силовыми методами победить «силы трёх зол» невозможно. Для мобилизации созидательного потенциала народов в противодействии терроризму, экстремизму, сепаратизму и девальвации духовных ценностей важно развивать культурное наследие государств ШОС, считает Токаев. Он поддержал инициативу объявить юбилейный для организации будущий год Годом культуры ШОС.

Президент Казахстана также считает, что усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала Шанхайской организации сотрудничества. «Надеемся на то, что утверждение плана действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли. Решение указанной задачи требует ускорения переговоров по созданию механизма финансирования проектной деятельности. Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, а также создание Евразийского финансового консультационного механизма», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана отмечает, что перевод многих сфер общественной и экономической жизни в online-пространство актуализирует тему кибербезопасности. «Поэтому мы выступаем за оперативное создание Центра информационной безопасности на базе ШОС», - сказал Токаев.

По словам главы республики, для сообщества ШОС актуальным является также восстановление Афганистана. Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рамках контактной группы «ШОС-Афганистан» с акцентом на социально-экономическую реабилитацию страны. Однако существуют проблемы глобального масштаба, среди которых – риск применения новых видов оружия массового поражения, включая биологическое.

«Эскалация глобальной гонки вооружений актуализирует необходимость запуска системы контроля над биологическим оружием. Все мы хорошо осознаем риски, связанные с угрозой биотерроризма. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было предложено учредить международное агентство по биологической безопасности. Рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны коллег по ШОС», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Экология, цифровизация, транспорт, национальные валюты

«Мы обязаны держать в фокусе внимания экологические проблемы, их негативные последствия на социально-экономическое развитие наших народов. Поэтому крайне важно усилить взаимодействие по этой проблематике соответствующих ведомств государств-участников ШОС. Составление реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения, позволило бы сформировать целостную картину состояния дел в этой области», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также поддерживает подписание концепции сотрудничества по развитию удалённых и сельских территорий в цифровую эпоху. Он считает, что благодаря инновационным технологиям «открываются новые горизонты цифровой трансформации наших экономик».

Токаев отметил необходимость укрепления транспортно-логистического взаимодействия для расширения торговли и обеспечения синергии национальных программ инфраструктурного развития государств-членов и наблюдателей ШОС. По мнению главы Республики Казахстан, мегапроект «Пояса и пути» является результатом и связующим звеном общих усилий государств, и Казахстан обязуется прилагать необходимые усилия по совместной реализации инфраструктурных и логистических проектов, «что пойдёт на пользу и нашей экономике».

Для наращивания взаимной торговли между странами ШОС необходимо также создание механизма финансирования проектной деятельности. «Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах», - сказал Касым-Жомарт Токаев, и это предложение президента Казахстана особо отметил его российский коллега Владимир Путин.

«Отметить успехи и осмыслить промахи»

По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества было принято более полутора десятков документов, среди которых решение Совета глав государств об утверждении плана действий на 2021-2025 годы по реализации стратегии развития ШОС, о плане совместных действий по противодействию угрозам эпидемий, о Меморандуме о взаимопонимании между ШОС и Всемирной организацией здравоохранения, а также заявление о противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе в Интернете.

В завершении выступления президент Республики Казахстан напомнил, что нынешний год проходит под знаком 75-летия окончания II Мировой войны и создания ООН. В следующем году, как уже говорилось, будет отмечаться 20-летие создания Шанхайской организации сотрудничества. Токаев убеждён, что эти исторические вехи напоминают об исключительной важности согласованного подхода к решению региональных и глобальных проблем. Внешняя открытость и нацеленность на расширение круга международных партнёрств являются гарантией эффективности ШОС, поэтому Казахстан приветствует решения о подписании меморандумов о сотрудничестве организации с другими международными институтами.

«Юбилей ШОС – это хорошая возможность не только отметить её весомые успехи, но и выявить уязвимые стороны, осмыслить промахи, чтобы извлечь полезные уроки. Поэтому предлагаю поручить Секретариату подготовить всесторонний анализ функционирования ШОС с внесением конкретных предложений по совершенствованию деятельности механизмов и органов организации. Наши народы возлагают на ШОС большие надежды. Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество в рамках организации на основе компромисса и учёта взаимных интересов позволит нам с честью выдержать нынешние испытания и грядущие вызовы, улучшить благосостояние граждан», – сказал Касым-Жомарт Токаев.