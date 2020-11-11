"Ну ты и Зверев!": известного теннисиста затравили в соцсетях за домашнее насилие

Бренда в конце октября, прямо перед стартом турнира в Париже сообщила, что беременна от Зверева Фото: EAST NEWS

В то время, когда все полоскали Дзюбу за всплывшее в сети его интимное видо, за кадром осталась гораздо более драматичная история с еще одним известным спортсменом, немецким тенниситом русского происхождения Александром Зверевым.

Александр Зверев – сын многократного чемпиона ССР по теннису Александра Зверева-старшего, который в начале 90-х эмигрировал в Германию, где 23 года назад и родился Саша. Пару лет назад Зверев-младший вошел в теннисную элиту, а сейчас занимает 6-ю строчку в мировом рейтинге.

Так вот, в воскресном финале турнира «Мастерс» в Париже Зверев играл против своего русского друга, с которым они тусуются на турнирах, Даниила Медведева. Победил в трех сетах Медведев, после чего немецкий теннисит поздравил своего соперника по-русски. А потом, на награждении вдруг уже на английском Зверев сказал загадочную фразу: « Есть много людей, которые попытаются стереть улыбку с моего лица, но под этой маской я широко улыбаюсь. Я, наверное, скоро стану отцом. В моей жизни сейчас все прекрасно. Нападки продолжаются, но я по-прежнему улыбаюсь».

Что же имел в виду теннисит? Оказалось, что он говорил сразу о двух своих бывших женщинах. Об известной модели Бренде Патеа, которая ждет от него ребенка. И заявлениях своей предыдущей девушки россиянки Ольги Шарыповой, которая фактически обвинила теннисита в домашнем насилии.

А началось все с Бренды, которая в конце октября, прямо перед стартом турнира в Париже выставила пост в Инстаграм, где сообщила, что беременна от Зверева.

«… Мысль о том, что я скоро стану мамой наполняет меня такой большой радостью, и все же это также немного пугает меня. Те из вас, кто уже были беременным, вероятно, могут понять это. В последние недели было несколько душераздирающих и радостных моментов, а затем снова ситуации неопределенности, потому что мой ребенок рождается в бурные времена. Но независимо от того, что на нас еще будет играть...я буду любить своего ребенка и оберегать до конца моих дней», - написала Бренда, которая рассталась с Александром еще летом.

Теннисист не стал отпираться, и постарался объясниться через соцсети:

«Последние дни были непростыми для меня. В 23 года стану отцом, и я с нетерпением жду появления на свет этого ребёнка. Даже невзирая на то, что я и Бренда более не вместе, мы в хороших отношениях — я приветствую новость о её беременности. Мы будем заботиться о ребёнке вместе. Ничего больше говорить не хочу — всё-таки это личная тема и, надеюсь, Бренда тоже обойдётся без лишнего внимания прессы», — написал теннисит на своей страничке в Твиттере.

Бренда рассталась с Александром еще летом Фото: EAST NEWS

А буквально через несколько часов уже в своем Инстаграм «выстрелила» Ольга Шарыпова, которая фактически обвинила Александра в домашнем насилии (что потом подтвердила в интермью «Чемпионату»).

«Я сейчас хочу рассказать одну очень личную и очень тяжелую для меня историю, которую я уже пережила и оставила в прошлом.

Пишу я это, чтобы девушки, которые находятся или находились в такой же ситуации не чувствовали себя одинокими и нашли в себе силы жить дальше. Я была жертвой домашнего насилия! Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол. Что было дальше? Меня обвинили в том, что это я поднимаю руку... человек, который секунду назад меня ударил стоял и кричал на меня, за что ударил не он, а я. Как это возможно? Почему я сразу не ушла? Почему простила? На эти вопросы, я, правда, не могу дать ответы. Я любила…»

Далее Ольга рассказывает, что это произошло во время прошлогоднего US Open.

«В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь…»

Александр Зверев и Ольга Шарыпова 2,5 года назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Болельщики пришли в негодование и стали писать, что Зверева вообще надо отстранить от соревнований, но пока никакой реакции со стороны теннисных властей не последовало.

Не знаем мы и том, дойдет ли дело о домашнем насилии до суда, учитывая тот факт, что Ольга опубликовала свои откровения более чем через год после тех событий. Зато известно, что Бренда подыскивает имя своему будущему ребенку, советуясь с подписчиками. А сам Александр Зверев сейчас готовится к Итоговому чемпионату по теннису в Лондоне, где выступят 8 сильнейших теннисистов планеты, половина из которых, кстати, говорят по-русски. Это сам Александр Зверев, российские игроки Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также грек Стефанос Циципас, у которого русская мама, чемпионка СССР по теннису Юлия Сальникова. Словом, ребятам есть что обсудить…