Он стал призраком, но останется с ней, пока она – в опасности

23 ноября на канале ТВ-3 состоится премьера мистического детективного сериала «Фантом» с Денисом Шведовым и Евгенией Брик в главных ролях.

По сюжету, главного героя – следователя Стаса Хабарова – убивают во время спецоперации, на которую он, нарушив все протоколы, отправился в одиночку. Однако, когда перед ним встает выбор – остаться здесь в виде призрака или войти в дверь, из-за которой струится яркий свет и которая обещает новую жизнь, он выбирает землю, чтобы защитить любимую женщину, которой при жизни принёс немало переживаний. Но как ему подать ей знак, что он здесь, рядом? Как предупредить ее об опасности? Случайным образом Стас знакомится со студенткой Катей – единственным человеком, который, по непонятной причине, может видеть и слышать погибшего героя. С её помощью Стас должен докопаться до истины, узнать, кто его подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался до Веры. Но проблема в том, что Катя не собирается принимать участие в расследовании, которое ведёт призрак.

Основная сюжетная коллизия кому-то, возможно, напомнит фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур, или даже недавнюю отечественную ленту «Призрак» с Фёдором Бондарчуком. Но «Фантом» – это официальная российская адаптация очень успешного итальянского сериала «Красная дверь», и создатели оригинала уже купили права и на показ «Фантома» за рубежом.

Это сложный и интересный проект, который потребовал от его создателей огромных усилий – а где-то и героизма. Например, съёмки ключевой сцены первой серии, убийства главного героя, которые прошли на крыше недостроенного советского санатория на севере Москвы холодной ночью, заняли три часа – и всё это время Денис Шведов и другие актёры находились под непрерывным потоком ледяной воды из поливальных машин.

«Я много чего испытал в своей киносъемочной жизни - но это было что-то. Даже во время съёмок фильма Юры Быкова «Майор» было не так холодно, как в этот раз. Нам не повезло с погодой, к тому же была ночь, и очень долгая сцена, в которой сильно не хватало гидрокостюма. Не знаю, какую приличную метафору подобрать, чтобы выразить свои чувства в тот момент. Был момент, когда я стоял и не мог говорить, потому что мой артикуляционный аппарат просто отказывался двигаться – было довольно жутко», - вспоминает Денис Шведов.

Ради другой сцены сериала молодой актрисе Кристине Юдичевой пришлось купаться в ноябрьской Москва-реке – и тоже ночью. В этот раз гидрокостюм на площадке был, однако он всё равно не спасал от холода, поэтому пришлось дополнительно задействовать и народные методы – немного коньяка.

Чтобы лично оценить самоотверженность актёров и погрузиться в хитросплетения опасного детективного расследования, включайте «Фантом» на ТВ-3 с 23 ноября.