«Убивать не хотел»: в Солнечногорске арестовали таджика, зарезавшего доцента РЭУ и ее мать

В двухэтажном доме нашли тела замдекана РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее пожилой матери.

Вечером в среду, 11 ноября, в Солнечногорский районный суд Подмосковья доставили 26-летнего гражданина Таджикистана Жасуржона Усмонова, того самого рабочего, который жестоко убил 44-летнюю Викторию Борковскую, доцента РЭУ имени Плеханова и ее мать пенсионерку. Следствие настаивало на аресте обвиняемого. В свое оправдание Усмонов заявил, что не хотел убивать женщин.

- Я пришел только за деньгами, которые они были мне должны, - заявил он в суде.

Однако свою вину Усмонов полностью признал.

В двойном убийстве обвиняют 26-летнего уроженца Таджикистана

- Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО,- сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Усмонову предвидели обвинение по трем тяжким статьям уголовного кодекса: убийство, покушение на убийство и разбой. Мужчине грозит пожизненный срок лишения свободы.

Напомним как развивались события. В ночь с 7 на 8 ноября Усмонов проник в коттедж Виктории Борковской, расположенный в Подмосковном Солнечногорске. В этот момент помимо женщины в доме была ее мать-пенсионерка и шестилетняя дочка. Женщин разбудил шум и они застали Усмонова в зале, роющимся в ящиках. Он требовал деньги, а потом словно озверел и накинулся на женщин с ножом. Виктория и ее мать погибли на месте, а вот шестилетней девочке, несмотря на два ножевых ранения в шею и грудь, удалось выжить. Это она сумела позвонить друзьям семьи, которые вызвали полицию и скорую. . Усмонова удалось задержать спустя несколько суток, 10 ноября. Все это время мужчина прятался в недостроенном доме в соседнем Дмитровском районе Подмосковья.

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