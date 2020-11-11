"Не знаю, чья Полина дочь": Дана Борисова встречалась с двумя мужчинами одновременно

Дана Борисова сообщила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери Полины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дана Борисова сделала признание. Телеведущая рассказала, что изменяла бывшему возлюбленному Максиму Аксенову. Потому звездная блондинка по сей день не знает, от кого она на самом деле родила дочь Полину.

Дана Борисова сообщила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери Полины. До недавнего времени телеведущая говорила, что родила девочку от миллионера Максима Аксенова.

"У меня не выдержали нервы терпеть его унижения, и я сказала: «Полина не твоя дочь». Потому что на самом деле я не знаю, чья Полина дочь. У меня просто был одновременно роман с другим приятным мужчиной", - рассказала блондинка в эфире шоу "На самом деле".

По ее словам, ей было очень тяжело жить с Максом. "Он меня избивал", - огорошила она признанием.

В качестве предполагаемого отца Борисова назвала некоего Александра Подлопушного. Дана утверждает, что познакомилась с мужчиной на телевидении. "У меня наложились отношения с ним и Максом. Это была осень 2006 года, а 26 ноября я поняла, что беременна Полиночкой. Когда я сообщила об этом Александру, он сказал: «Извини, у меня жена»", - заявила Дана.

Супруга Подлопушного поспешила опровергнуть заявления телеведущей. "Какой бред ты несешь, Дана? У нас отличная семья. 27 лет живем дружно. Она была любовницей друга моего мужа. Этот ребенок может быть от кого угодно, потому что она спала со всеми", - заверила женщина.

Однако Александр неожиданно признался, что действительно изменял супруге со звездной блондинкой. "Она писала мне о беременности. Спрашивала, как ей быть. Но, сказать честно, я не думал, что это мой ребенок. Понимал, что я не единственный мужчина в ее жизни. Хотя Дана, конечно, интересная женщина, меня к ней тянуло. Я приму участие в судьбе ребенка, если он окажется моим", - пообещал Подлопушный. Впрочем позже генетическая экспертиза показала, что мужчина никак не может быть отцом Полины.

Сам Максим Аксенов ранее в эфире программы "Ты не поверишь" заявил, что Дана "на нем зарабатывает деньги". "И втягивает ребенка в свои бредни. Это самое ужасное. Пока суды, к сожалению, на стороне матери. Она наркоманка, со всякими психическими болезнями", - резюмировал миллионер.