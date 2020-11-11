Наталья Поклонская - Тине Канделаки: «Украина должна забыть про Крым и попытаться помириться с Донбассом»

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская и ведущая Тина Канделаки (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская дала интервью Тине Канделаки для радио «Комсомольская правда». Говорили, разумеется, не только о положении дел в мире.

«НЕ СТЕСНЯЮСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЯШНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ»

- Председатель вашего комитета Леонид Слуцкий. Вам как с ним работается? Он фигура яркая, некоторые женщины его обвиняли в домогательствах, другие защищали. А какой он руководитель? Делит сотрудников на мужчин и женщин?

- Он уделяет внимание профессионализму. А женщины в привилегированном положении. Всегда жалеет, дает первое слово. И внимание оказывает в этом плане.

- А комплименты говорит?

- Он всем женщинам может сказать комплимент. Или, например, приезжает какая-то делегация, и он всегда говорит, какие женщины в комитете прекрасные в нашем комитете работают. И, конечно же, все делегаты сразу обращают внимание на нас на всех. У нас много женщин в комитете. Примерно 50 на 50.

- То есть плохим слухам не верим?

- Абсолютно нет.

- А как же журналистки, которые жаловались на его поведение?

- Я слишком не разбиралась, но дело в том, что сам факт, о котором они рассказывали, был как будто бы за два года либо за год до того, как они об этом рассказали. То есть меня как прокурора это наводит на определенные мысли. Почему они сразу не говорили? Если было какое-то покушение, какой-то негатив, почему они не пошли в определенные органы, к должностным лицам соответствующим и не пожаловались сразу?

- Может, боялись?

- Ну чего они боялись? Что там, над ними ходили с ножами, с пистолетами? Чего бояться-то? Значит, они чего-то ждали. И в какой-то определенный момент пошли, вспомнили: а, так меня же там когда-то Слуцкий называл таким-то словом. Пойду-ка я, наверное, об этом расскажу всем. А еще и какую-нибудь аудиозапись кому-то покажу. Это наводит на определенные мысли. Что было на самом деле, я не знаю. Не общалась с этими журналистками.

- Только честно, у вас самой были случаи, когда мужчины выражали неуважение или домогались вас?

- Ну, неуважение может исходить как от мужчин, так и от женщин. В любом случае каждый, наверное, в своей жизни встречал какое-то неуважение. Ко мне какие-то домогательства со стороны мужчин, которые я бы не смогла как-то осечь, такого не было.

- Но вы же красивая женщина. Вот это что, это вы себя так ставили? Или просто вам повезло?

- Я не знаю. Со мной такого не случалось. Были разные моменты, абсолютно разные жизненные ситуации. И даже моя внешность и то, что я женщина, иногда усыпляло бдительность, к примеру, моих подсудимых. Которые на вопрос судьи: а есть ли у вас отводы к прокурору? – с улыбочкой такой ехидной говорили, что нет, конечно, а потом в конце заседания говорили: мы заявляем отвод прокурору, потому что она там необъективна и к нам как-то относится по-злому. Это мне, наоборот, играло на руку.

- То есть ваша так называемая няшная внешность она, наоборот, людей сбивала с толку.

- Да, я этим пользовалась. Это одна из карт в моей колоде, которая мне помогала в профессиональной деятельности. А женщинам, которые сталкиваются с различного рода домогательствами, конечно, нужно защищать свои права. Нужно сразу же обращаться в компетентные органы. Но знаете, тут нужна какая-то честность и порядочность. То же самое со стороны женщины, потерпевшей. Если ее права нарушены, она идет и пытается восстановить их. То есть необходимо использовать все рычаги и аргументы, которые предоставлены ей для этого законом. Но не использовать этот факт потом в своих целях, не для достижения справедливости, а для достижения какой-то другой своей там корыстной цели, корыстного мотива.

«В КАРАОКЕ ПОЮ НА УКРАИНСКОМ»

- 18 марта у вас должен был состояться большой банкет, который был посвящен вашему юбилею, вам 40 лет соответственно в марте. Я же могу это вслух говорить?

- Конечно.

- Мне просто 45, поэтому я считаю, что мы возраст не скрываем, вопрос того, кто как выглядит. А вы выглядите прекрасно. Я так понимаю, что из-за коронавируса пришлось банкет отменить. Вот праздник все-таки случился, мне интересно? То есть в каком-то узком кругу узкой группой вы его отметили?

- Вначале решила перенести. Отметили мы с дочерью и с кошкой. Мы втроем, у нас женский такой коллектив – я, дочь и кошка. Мы дома отметили этот праздник. Потому что находились в Москве, а родители и все родные, близкие в Крыму. Собраться так и не смогли. Но я надеюсь, что, когда мне будет 41 год, вот тогда мы отметим как положено, с друзьями, с родными, с близкими, в шумной компании, весело, петь караоке будем, танцевать.

- Я не могу не спросить: а какая у вас любимая песня с караоке?

- Украинские поем песни. Мне сейчас нравится группа «Без обмежень». И у них замечательные песни есть – «Тону», либо «Хочешь».

- А из современной эстрады?

- Это современная.

- Я просто ее не знаю. Вот я-то больше, понимаете, там Лобода, не знаю, Тима Белорусских…

- «Веснушки» Тимы Белорусских - это Настина, дочери моей, одна из любимых песен. Я по секрету скажу, мы даже IC3PEAK (2 года назад концерты этой группы в разных городах активно отменяли местные власти – прим. ред.) пели с Настей.

«ДОЧКА ВКЛЮЧАЕТ УРОК ПО ВИДЕОСВЯЗИ И ИДЕТ ДЕЛАТЬ СВОИ ДЕЛА»

- Ваша дочка в Москве или в Крыму живет?

- Она учится в Москве. Но в связи с дистанционным обучением сейчас находится в Крыму. И по компьютеру занимается.

- Вам нравится эта тема вообще?

- Нет, конечно.

- Что дистанционное образование заменит обычное?

- Образование, может быть, и заменит. Но общение с одноклассниками, со своими сверстниками, вот эта вот школьная жизнь, - это, конечно, плохо, что наши дети остались без нее. Есть репетиторы, есть учителя, с которыми занимается ребенок. Она ездит на дом, к нам приезжают, еще куда-то. То есть они занимаются уроками. Но общение с друзьями, с одноклассниками – вот этого нет. И это плохо.

- Вы же понимаете, все зависит от педагога. Если он суперспикер и оратор, он и в онлайне сможет с людьми поговорить. А если у педагога этих навыков нет, все просто нажимают на кнопку, идут занимаются своими делами, а тот голос фоном звучит.

- Так делает и моя Настя.

- По какому предмету, если не секрет?

- Да абсолютно, если честно, по всем. Она у меня занимается только с репетиторами. Когда перед ней сидит учитель и ей рассказывает. Нужно, чтобы с ней сидел человек и занимался. А просто так там по интернету, по компьютеру, да, она включает, как будто бы находится, а сама занимается своими делами.

- И так делает большинство.

- Поэтому, конечно, наше образование – это большая проблема. И нужно в новых условиях принимать решения, которые соответствовали бы этим условиям. И наши дети оставались на плаву, чтобы они получали знания. Потому что это будет провал, огромный провал. Мы, наверное, будем катиться назад, если это образование просто останется дистанционным, и наши дети, они не будут учиться. Они не смогут.

«ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСТУПАЛ НА ПРОКУРОРСКОМ КОРПОРАТИВЕ»

- Со стороны кажется, что вам федеральная повестка перестала быть особо интересной. И вы постепенно возвращаетесь на родной полуостров. Я права? Есть ли вероятность того, что вы можете стать следующим главой Крыма?

- Ох, мне об этом никто не говорил. И не спрашивал даже.

- Списали, что ли, вас?

- Не знаю по поводу того, списали или нет. Я сейчас активно занимаюсь крымской повесткой в части обеспечения Крыма водой. Потому что на самом деле проблема очень большая. Эта проблема касается доступности питьевой пресной воды обычному человеку. То, что я веду переписку с Верховным комиссаром по правам человека ООН, это уже какой-то шаг к установлению диалога.

- В чем проблема?

- В 2015 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, по которому в Крым поступало 85 % питьевой воды. То есть весь полуостров получал питьевую воду по этому каналу. На сегодняшний день канал рассох. Воды нет. Подземная вода, которая была в Крыму, смешалась с соленой морской водой. Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, чтобы она вынесла на повестку дня обсуждение данного вопроса, поскольку нарушены базовые права крымчан.

- То есть Украина должна открыть этот канал обратно?

- Она обязана это сделать. Потому что это не ее частная собственность. Это Днепр – это не частная собственность Зеленского, Порошенко. Днепр – это международная река, которая берет свое начало в России, между прочим. И потом уже идет через Украину. И Северо-Крымский канал, построенный в 50-х годах, тоже не приватизирован украинскими политиками.

- А вы обращались напрямую к президенту Украину Владимиру Зеленскому?

- К президенту Украины напрямую письмами я не обращалась. Публично – да.

- Вы его знаете лично?

- Когда у нас были Дни прокуратуры в Украине, он поздравлял нас с профессиональным праздником и давал концерты. А так вот я не общалась и не знаю его.

- То есть даже пофотографироваться не удалось, когда он выступал?

- Нет, мы просто все отдыхали вместе.

«В ДУМЕ Я В КОМАНДИРОВКЕ»

- Когда вы только попали в Госдуму, вы голосовали за законопроекты, в соответствии с партийной дисциплиной. Но постепенно у вас появился свой голос. Вы голосовали против пенсионной реформы, против закона о неуважении к власти. Насколько вам по пути с сегодняшней «Единой Россией»?

- Я не иду вразрез с позицией партии. Я высказываю свое мнение и считаю, что это нормально. Но есть фракционная дисциплина. Когда я ее нарушила, проголосовав против пенсионной реформы, ну, были определенные взыскания.

- Пожурили или наказали?

- Пожурили. Комиссия была расформирована…

- А вы не предупреждали, как будете голосовать?

- Предупреждала, даже официально пост писала. Потому что меня крымчане спрашивали - вот посмотрим теперь, как наши избранники будут нас поддерживать. Мы просим проголосовать против. Я написала, что я голосую против. Меня избирали люди, крымчане, севастопольцы, они мне дали такое пожелание. Это мое было мнение, я по-другому не смогла. Поэтому я не считаю, что я оппозиционер. Я говорю о проблемах, о которых нельзя замалчивать и уже скрыть невозможно.

- В следующем году выборы в Госдуму. Вы будете баллотироваться от «Единой России»?

- Я не знаю, мне никто не говорил. Перед тем, как я пошла в 2016 году на выборы, меня тоже никто не предупреждал, что я буду участвовать в этих выборах. Я работала себе прокурором. Сейчас я нахожусь в командировке, в Думе. То есть, я должна написать рапорт на восстановление меня в должности прокурора Крыма.

- Ой, как хорошо. Получается, что вы еще можете вернуться, и тогда начнутся чистки?

- Не знаю, какое будет принято решение «Единой Россией», я не член партии. Я член фракции. Я не могу быть членом партии. Поэтому я жду их решения. Если они меня включают, предлагают, я остаюсь. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокуратуру.

«РАССЛЕДОВАНИЯ НАВАЛЬНОГО ВЫЗЫВАЮТ МНОГО ВОПРОСОВ»

- А знаете ли вы Алексея Навального?

- Ну, конечно, читаю его периодически.

- Нет, я имею в виду - лично знаете?

- Нет.

- Скажите тогда, как опытный прокурор, его расследования - они реальны? Или это все-таки красиво упакованные фейки?

- Они странные. Они вызывают у меня много вопросов. Потому что, если бы это были объективные расследования, абсолютно по каждому чиновнику, по которому есть определенные мысли, что там не все так чисто и гладко, то мы бы видели намного больше таких расследований.

- У него, вы имеете в виду? А, может, просто это вопрос фактуры? Может, он долго ищет фактуру, ждет, пока ему эту фактуру кто-то даст?

- А как он выбирает людей, на которых нужно искать фактуру, вот интересно? У меня есть вопросы к этому. Как-то странно он выбирает людей… К примеру, по мне коллеги Навального тоже сделали разгромное расследование по поводу того, что у меня квартира в Донецке.

- А у вас есть квартира в Донецке?

- Да нет, конечно, я проездом в Донецке только была. И подделали документы с помощью украинских своих коллег, как будто бы на самом деле это моя квартира.

- А что за квартира? Сколько метров?

- Какая-то маленькая квартира, я уже не помню, сколько метров. Когда приехали мои помощники к этой хозяйке и спрашивают - это ваша квартира, вот документы - она: конечно, да, это моя квартира и тут Поклонской никакой нет.

- А вы там никогда не были в этой квартире?

- Нет, абсолютно.

- Ну, хорошо, одна маленькая квартира. Что еще?

- У меня еще находили автомобили премиум-класса, там шесть или десять…

- А в студию радио «КП» на чем приехали?

- На служебном автомобиле.

- И что это за автомобиль?

- БМВ, пятая модель. В Думе всем выдают. Есть дежурный автомобиль, а есть прикрепленный. У меня прикрепленный.

- А дежурные, они попроще?

- Дежурные попроще.

- А почему вам прикрепили?

- Я нахожусь под охраной.

- А почему?

- Это с 2014 года. Ну, много было всяких инцидентов. Это по распоряжению нашего президента. А год назад вынесли в отношении меня смертный приговор.

- Это где?

- Это национальный суд Украины, Правого сектора (запрещенная в РФ организация - ред.), который зарегистрирован даже кем-то. По данному факту возбуждено уголовное дело нашим Следственным комитетом.

«УКРАИНУ НУЖНО ИЗБАВИТЬ ОТ НАЦИОНАЛИСТОВ-РАДИКАЛОВ»

- Как вы считаете, у Зеленского еще есть шанс объединить Украину?

- Нет.

- Почему?

- Он полностью потерял свой авторитет. Он хороший был актер, он веселый, прекрасный режиссер, прекрасный артист, замечательные и добрые фильмы про дружбу народов России и Украины делал - «Сваты» и тому подобное. Талантливый человек в этой сфере. Но, как президент, как глава государства, развалившегося государства, он продолжает непонятную для меня политику. Потому что в конце концов нужно набраться смелости и пожертвовать собой ради той страны, которой ты идешь служить?

- А что вы вкладываете в слова «пожертвует собой»?

- Ну, во-первых, нужно всех этих националистических прыгающих людей поставить в то место, где они должны стоять, привести их в чувство. Они нарушают закон.

- Посадить?

- Посадить, конечно. То есть, запустить прокуратуру, запустить всю правоохранительную систему работать в интересах простых людей. Прекратить эту политику, которая построена только на одном - Россия враг. Да что это такое в конце концов? Пусть развивают свою страну! Все понимают прекрасно, что есть Украина - суверенное государство. Есть украинский язык - ради бога, все хорошо. Песни, стихи, отлично, пусть развиваются. Но в диалоге с Россией. Забыть про Крым. Потому что они сами вынудили Крым провести референдум.

- Чем, на ваш взгляд, закончится конфликт на Донбассе?

- Для начала нужно выстроить диалог с Украиной, чтобы людей, проживающих на Донбассе, не называли донбасятами, чтобы их не называли сепаратистами, чтобы они стали обычными нормальными гражданами, имеющими свои права. Если такой диалог будет выстроен украинскими властями с жителями Донбасса, тогда возможно, что это будет одна страна с Украиной. Возможно.

- А вы себя вообще видите в новейшей истории Украины?

- Разве что только послом России в Украине.