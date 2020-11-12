Гори оно синим пламенем: противопожарное оборудование не отвечает требованиям сертификации?

Проблема пожаров в жилых и общественных помещениях обостряется. Читаем новостные ленты: «В Нижнем Тагиле сгорели две квартиры, частная баня и два садовых дома», «Пожар выгнал волгоградца на улицу», «При пожаре в многоквартирном доме в Уфе погибли три человека»… Полыхает каждый день по всей стране. А чего стоит пожар 13 сентября в Краснодаре на улице Российской, где возгорание на мансардном этаже лишило жилья 56 семей? Волосы встают дыбом!

Да, некоторые «прозорливцы» скажут, что «сами виноваты». Дескать, люди не обеспокоились своей безопасностью, а теперь пеняют на других. Но факты показывают, что даже если помещение в соответствии с имеющимися правилами оборудовано всеми необходимыми противопожарными установками, это не гарантирует безопасность нахождения в помещении. Уж слишком часто не надежно работает это оборудование.

В ШТАТЕ – 1 ЧЕЛОВЕК

Системы пожаротушения и автоматика, отлично работающая на выставках, не справляется с реальными пожарами. Почему? Есть нормативы, ГОСТы по работе всей этой противопожарной техники, которая, поверьте, совершенствуется почти ежедневно. Очевидно, стоит обратить внимание на то, как работают компании разработчики и изготовители противопожарной техники и как соблюдаются нормативы сертификации этих компаний. Не говоря уже о том, как и в каких условиях, на каких полигонах и в каких лабораториях, должны проходить испытания этого оборудования. Но не всегда всё идет так, как должно. Федеральные СМИ стали обращать внимание на то, что оборудование некоторых компаний, которые вроде бы получили все сертификаты на разработку и изготовление противопожарной техники, не работает так как необходимо.

«В городе Анапа Краснодарского края, в одном из магазинов «Магнит» произошло ложное срабатывание потолочного модуля системы пожаротушения, производства «НПО ФАРРО», - отмечает издание ВВП. - Магазину нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет».

После чего специалисты исследовательских центров МЧС подняли вопрос о том, что пусть происшествие и является ничтожным, но «ложное срабатывание техники говорит о том, что она может не сработать в необходимый момент»

После этого АиФ начал расследование деятельности ряда крупных производителей противопожарного оборудования и того, как и по каким законам проводится их сертификация. Собственно, именно они впервые отметили, что часть сертификатов выдаётся специалистами экспертных центров МЧС, а часть – компаниями, которые получили разрешение на работу в качестве сертификационных центров в Росаккредитации. И там же, в материале АиФ, привлеченные ими эксперты ставят очень интересный вопрос: «вот есть люди, которые работают в компаниях, аккредитованных в Росаккредитации. Тоже профессионалы, тоже имеют статус экспертов. Но кто им этот статус присвоил? Почему они им владеют?» Хороший вопрос, так как оказалось, что статус экспертов в подобных компаниях у сотрудников просто есть и он никак не подтверждался структурами МЧС — ну, например, в той же Академией пожарной безопасности МЧС.

После этого появляется ещё одно расследование в СМИ – на этот раз уже конкретной компании, которая сейчас ведет себя довольно активно на рынке противопожарной техники: ООО «НПО ФАРРО». И результаты напоминают какой-то кошмар.

«В акте указано, что в ООО «НПО ФАРРО» имеются технический директор и группа технического контроля, однако согласно данным реестра сведений о среднесписочной численности работников организации, опубликованном на сайте ФНС, на момент выдачи сертификатов в штате ООО «НПО ФАРРО» числился только 1 (!) человек. Понимаете? Один», – в растерянности сообщает интернет-газета «Век» о том, как проходила сертификация «НПО ФАРРО». Но у сотрудников уполномоченной Росаккредитацией ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», видимо, это никак не насторожило, и они спокойно сертифицировали деятельность «ФАРРО».

Еще раз обратим ваше внимание, что речь идет компании, которая сейчас очень активна на рынке противопожарного оборудования. Компании, которая поставляет огромное количество оборудования в жилые дома, «Магниты», «Пятерочки», в другие торговые сети.

«ПРИНЯТЬ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ»

Мы же хотим выяснить, в частности, почему лаборатории, институты и испытательные полигоны МЧС, на которых работают почти 1000 человек выдают в год только около 20 процентов выдаваемых сертификатов, а все остальное – компании, которые аккредитованы Росаккредитацией, почему эти компании фактически не контролируются экспертами МЧС и каковы могут быть последствия.

Мы выяснили, что в июне этого года, в Департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России был сделан запрос от лица «Строительной пожарной компании», которая выиграла конкурс на проведение строительно-монтажных работ системы пожаротушения в Краснодарском филиале государственной корпорации «Ростелеком». Для применения на этом объекте снова рассматривается противопожарная продукция производства ООО «НПО ФАРРО» и «Строительная пожарная компания» вдруг обнаружила, что проектирование и изготовление должны были быть выполнены по одним внутренним стандартам ООО «НПО ФАРРО», а выполнены совершенно по другим. То есть, смысл этих комбинаций очень простой: есть оборудование, которое сделано по стандартам, по которым проводились испытания в МЧС и эти стандарты имеют номер. А есть оборудование, которое сделано по стандартам, по которым испытания не проводились и эти стандарты ничем не подтверждены и эти стандарты тоже имеют номер. Но если сперва указать номер стандартов, по которому проводили испытания, а потом поменять на другой, то, может быть, никто и не заметит. Но вот «Строительная пожарная компания» заметила и сделала запрос. И тогда же, в июне, Департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России отвечает: да, цифры СТО видим, но никаких испытаний по ним не проводили и ничего об этих установках не знаем.

Мы решили сами посмотреть данные по стандартам, которые указываются в проектах и банально пошли на сайт компании «ФАРРО». И тут нас ждала полная неожиданность. Во-первых оказалось, что этих сайтов три, а во-вторых, что там постоянно появляются разные версии стандартов оборудования, с которым не было никаких согласований в МЧС. Складывается впечатление, что «талантливые» сотрудники «ФАРРО» банально, с помощью фотошопа, вносят изменения в документацию по стандартам, делая вид, что они полностью согласованы в МЧС, а после этого вывешивают их на сайт - полностью подготовленные под нужды проекта, чтобы получить заказ?

Ну а после этого уже пошли совершенно другие запросы – в Генеральную прокуратуру. И 18 сентября заместитель министра МЧС России – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский в рамках рассмотрения обращения в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации отправил в Федеральную службу по аккредитации письмо, где сообщил о проведении спасателями испытаний «установок пожаротушения тонкораспылительной водой подвесного типа МУПТВ «FARRO». Как оказалось, указанное оборудование попросту… не соответствует ГОСТу.

«В соответствии с протоколом огневых испытаний от 26.06.2020 в рамках отдельных испытаний время тушения очагов превысило время работы модульных установок», - сообщает замминистра МЧС. – Учитывая изложенное, прошу провести проверку по обозначенным фактам и, в случае выявления нарушений действующего законодательства, принять меры реагирования».

СЕРТИФИКАТОМ НЕ ПОТУШИШЬ

Что скрывается за этими формулировками? На протяжении нескольких десятков страниц эксперты излагают результаты испытаний оборудования компании «ФАРРО» в различных условиях. Взятое для испытаний оборудование работало, сколько могло, но так и не потушило очаг. А после окончания его работы очаг возгорания затухал сам и потух лишь спустя 170, или 180 секунд, или даже 556 секунд, хотя оборудование должно было потушить возгорание за 15 секунд. Но гораздо печальнее то, что в ряде случаев потушить пожары не удалось совсем! Проще говоря, оборудование «ФАРРО», скажем так, тушит пожары пока все не сгорит, а в помещении все не погибнут.

Под документом стоят подписи руководства Академии ГПС МЧС России.

К аналогичным выводам пришли в Судебно-экспертном учреждении федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по городу Санкт-Петербургу».

«Технические решения, принятые в рабочей документации… не соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности», - отмечает старший инженер Виталий Мамонтов.

При этом оборудование «ФАРРО» имеет сертификат, выданный в ПОЖ АУДИТе. Как же так произошло? И почему эти сертификаты до сих пор действительны?

В заключении хотим сказать, что, по-видимому, система сертификации компаний, занимающихся изготовлением и разработкой противопожарного оборудования, нуждается в ревизии и более тщательном контроле. Это важно для жизни людей. Кроме того, всем стоит обратить внимание, что контроль за разработкой, изготовлением и монтажом противопожарного оборудования, вероятно, должен происходить как минимум при участии специалистов и экспертов МЧС, а деятельность таких компаний как «НПО ФАРРО» должны пресекаться контролирующими структурами Росаккредитации задолго до того момента, как пострадают люди.