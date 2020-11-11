Чешская разведка: Третья мировая не за горами

Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки Фото: Николай ХИЖНЯК

Чешская военная разведка, как сообщила газета «Лидове новины», опубликовала отчет о своей деятельности, в котором выдала ошеломляющий прогноз: подготовка к Третьей мировой войне уже началась.

- Возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки, — отмечается в документе. — Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить [негативные] последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к [нашему] взаимоуничтожению.

Чешские разведчики особо предупредили об опасности прогрессивных технологий. Точнее – об их злоупотреблении.

То, что кибератаки уже практически признают поводом к началу войны - не новость. Но есть и еще одна высокотехнологическая угроза - возможное нападение с помощью гражданских беспилотных летательных аппаратов.

К Третьей мировой войне (и тут чехи, надо признать, не открывают Америку), может привести обостряющийся конфликт между супердержавами — США, РФ и КНР. Международное право в последнее годы трактуется, прежде всего Западом, как право сильного. Вместо того, чтобы переговариваться, все чаще предпочитают перестреливаться.

Верить ли чешским разведчикам? По крайней мере, в советские времена у них были очень хорошие позиции: именно они помогли советскому КГБ раскрыть предателя Огородника, работавшего в МИД СССР. А сейчас Чехия - полноправный член НАТО, активный участник его разведструктур, так что не доверять их осведомленности нет оснований. Пожалуй, даже особая ценность в выданных ими в общем-то банальных суждениях о возможной Третьей мировой именно в этом и заключается: они знают, как настроены их союзники.

Формирование мировоззрения тех, кто сможет и желает развязать Третью мировую, идет уже давно. То, что военная разведка Чехии обратила внимание на это только сейчас, даже странно. Еще в 2016 году BBC показало псевдо-документалку «Третья мировая: внутри военного совета». В ней Россия вторгается в Латвию, и НАТО ничего не остается, как наказать агрессора.

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