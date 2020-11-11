Сергей Степанченко заболел коронавирусом. И он один из 35 человек, переболевших ковидом в «Ленкоме»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер Фото: Борис КУДРЯВОВ

10 ноября Сергей Собянин объявил о новых запретах. Так до середины января запрещено заполнять зрительные залы более чем на 25%. По мнению директора «Ленкома» Марка Варшавера, это правильные ограничения.

- Не знаю, повлияют ли они на здоровье москвичей, но в любом случае наша жизнь важнее и дороже любого спектакля, - считает Марк Борисович. - Сегодня у нас заболел коронавирусом Сергей Степанченко. У него не тяжелая форма, но все равно придется отменять спектакли с его участием. В «Ленкоме» уже переболели ковидом 35 человек, включая актеров, технический персонал и вашего покорного слугу.

- Некоторые руководители театров говорят, что лучше вообще закрыться до середины января...

- Я за то, чтобы работать, играть спектакли, а не сидеть дома и думать о плохом. Тем более не так сложно выполнить решение мэра. Учитывая, что сейчас билеты покупают намного хуже, чем до пандемии, и денег меньше у людей, и боятся заразиться. На ближайшие месяцы на большинство спектаклей у нас продано не более 25% билетов. В «Ленкоме» аншлаг – это 630 человек в зале, а будет теперь 150. Значит, будем работать для них. Но это те зрители, которые по-настоящему любят театр, приходят к нам, чтобы получить удовольствие.

- Актеры жалуются, что им некомфортно играть при неполном зале...

- А что лучше: сидеть дома с детьми или все-таки приходить на работу и играть для тех, кто, несмотря ни на что, хочет вас видеть на сцене?

- Кто будет компенсировать расходы за проведенные спектакли?

- Департамент культуры Москвы. Театрам будут выделены дополнительные субсидии.