Найдены места, где США и Турция растят боевиков для Кавказа

В Дамаске собрались те, кого беженцы волнуют по-настоящему – представители 27 стран, от Китая и Ирана до Арабских Эмиратов. И, конечно, Россия. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Внушительная по своим масштабам конференция, посвященная возвращению людей, бежавших с территории Сирии, прошла в Дамаске.

Проблема, потребовавшая такой конференции, тоже внушительная – сейчас, за границами Сирии, в изгнании, 6,5 миллионов человек. Запад, якобы «страдающий» от беженцев и переживающий за их судьбы, эту конференцию почему-то проигнорировал. Хотя, попенять «тирану Асаду» при каждом удобном случае в Европе не забывают.

По словам зам. главы сирийского МИДа доктора Аймена Сусана, «Запад использует беженцев в политических целях, эта конференция ему была не нужна, они на нее не прибыли и даже пытались ей мешать».

Поэтому, в Дамаске собрались те, кого беженцы волнуют по-настоящему – представители 27 стран, от Китая и Ирана до Арабских Эмиратов. И, конечно, Россия.

Но, начали с самых пострадавших от нашествий «перемещенных лиц». Первыми выступали ливанцы – в их стране беженцы живут уже 70 лет! Это палестинцы, вынужденные бежать со своих территорий еще в 50-х годах прошлого века, во время образования государства Израиль. Их сейчас полмиллиона – тяжелейшая нагрузка на бюджет любого государства. Но после начала смуты в Сирии, в Ливан побежали уже оттуда, благо от Дамаска до Бейрута всего 2 часа езды.

Не было на конференции и представителей Турции, хотя, по самым скромным подсчетам, в этой стране 3,5 миллиона беженцев из Сирии. Но, Турция не спешит возвращать их домой не смотря на фантастические затраты по их содержанию. Почему – объяснил Михаил Мизинцев, председатель Межведомственного координационного штаба России. По его словам, в одном из лагерей беженцев, под названием «Эль-Холе», активно вербуют сторонников ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

- В этом лагере набрана группа, которая под руководством инструкторов из США заканчивает двухмесячный курс боевой подготовки, - заявил Мизинцев и назвал лагеря беженцев «кормовой базой террористов». Разумеется, в России прекрасно понимают, для чего в таких «лагерях беженцев» готовят боевиков – скорее всего, для заброски в Закавказье или сразу на Северный Кавказ... В самой Сирии активные боевые действия закончились. Но пока не все территории контролируются правительством. Например, в лагерях беженцев под Идлибом, «игиловцы» насильно удерживают людей. Им это выгодно – в лагеря привозят гуманитарную помощь, а по сути – снабжают продуктами боевиков.

По словам спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лавренева, эти лагеря образуют пояс нестабильности и в Сирии, и на территории Турции:

- Людей там удерживают силой, не дают возвращаться в родные дома и вербуют боевиков.

А в целом, ощущение от конференции осталось позитивное. Судя по всему, самые страшные страницы в истории Сирии уже позади. Стране нужны рабочие руки для возрождения. И эти руки нужно вернуть домой. Россия немало для этого сделала. Но, объективно, одна Россия не потянет восстановление Сирии. Было предложено создать «международный фонд» и из него финансировать стройки и ремонт. Как заметил глава Россотрудничества Евгений Примаков:

- Очень хотелось бы, чтобы страны, которые вложились в разрушение Сирии, все-таки оплатили свои долги перед этой страной…

Разумеется, на такую милость никто из собравшихся не надеялся. На Ближнем Востоке время надежд на Запад безвозвратно ушло.

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