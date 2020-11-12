Россия проведет матч в Кишиневе. Фото: REUTERS

Сборная России по футболу открывает серию из трех матчей в ноябре. Наша команда в Кишиневе проведет поединок против молдавской дружины. Эта игра должна была состояться весной, однако из-за коронавируса ее пришлось перенести на более поздний срок. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Молдавия - Россия 12 ноября 2020.

Статистика личных встреч Молдавия - Россия имеет свою историю. Команды трижды играли между собой. Два раза победили наши, а один раз итогом поединка была ничья. Прогнозы букмекеров на матч Молдавия - Россия 12 ноября 2020 говорят о том, что фаворитом будет Россия. Гости должны одержать победу. Прогноз на матч Молдавия - Россия 12 ноября 2020 - победа сборной России.

Стартовые составы на игру Молдавия - Россия 12 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Молдавия - Россия 12 ноября 2020? Матч начнется в 19:00 по московскому времени 8 ноября и его покажут на канале Матч ТВ.

Прямую видеотрансляцию матча Молдавия - Россия можно будет посмотреть 12 ноября 2020, начиная с 19:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Кишиневе вечером в четверг, 12 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.