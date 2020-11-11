Николу Навальняну слушать надо было Москву. Как и Тихановской

Так, унизительный и душераздирающий мир в Карабахе - стал неизбежным следствием глупейшей, нарциссической, самоубийственной политики ереванского Навальняна
Фото: REUTERS
Трагедия Армении и трагикомедия Белоруссии - это две истории с одним сюжетом.
А сюжет этот состоит в том, что послесоветские общества отказываются понимать что-то очень простое и очень важное - что у них нет другого пути, кроме как с Россией, к России или в России.
Так, унизительный и душераздирающий мир в Карабахе - стал неизбежным следствием глупейшей, нарциссической, самоубийственной политики ереванского Навальняна, который решил, что надо выбрать фантазийный "европейский путь", и что дон Корлеоне ему не начальник, потому что у него есть американская и французская полиция.
И где она? Что, сынку, помогли тебе твои Макроны?
А ведь если бы Никол Навальнян - вместе со всей тамошней примодненной тусовкой - здраво оценил свои силы, если бы имел не только тщеславие и понты, но и, громко выражаясь, родину любил, он бы на второй день войны ушел в отставку, а во власть, хоть бы и путем создания диктатуры, в такие дни это неважно, надо было поставить людей строго по списку из Москвы.
И тогда - нет, Азербайджан бы не победили, Баку бы не взяли, но отдали бы парочку пограничных районов, и тем отделались бы на ближайшие годы, а дальше уже сделали бы выводы из произошедшего.
Но не захотели.
Гордость душила. Гонор.
Вот и результат.
Россия все равно помогла, но уже - не сохранить более-менее статус-кво, а всего лишь избежать окончательного разгрома и геноцида.
Спасибо европейскому пути.
И то же самое - но только в жанре фарса - произошло в Минске.
Сколько было шуму: Тихановская ставит ультиматум преступному режиму! Всеобщая забастовка! Чаушеску-Лукашеску! Мы такие прекрасные, диктатор завтра сбежит!
И где все это?
Где эта горе-революция?
А ведь если бы противники Лукашенко вместо дурацких бчб-флажков прицепили бы флаги России, если бы присягнули московскому царю, а не Речи Посполитой и Великому княжеству Литовскому, если бы дали понять Москве, что все их претензии касаются только ротации должностей, а все остальное - ОДКБ, русский язык, военные объекты Кремля, Таможенный союз, что там еще? - все остается строго неприкосновенным, - ну, им бы, конечно, не дали устроить свержение Чаушеску и Каддафи, но в этом случае уже сейчас в Минске был бы назначен премьер-министр из оппозиции, и набирала бы силу какая-то альтернативная партия, и Батька скоро отправился бы на рублевскую дачу, со всеми положенными орденами и аплодисментами.
Потому что как он ни силен, а Россия сильнее.
Но не захотели.
Хотели, чтобы европейский путь, бчб, Польша и писательница Алексиевич.
Что ж, как угодно.
А всего-то надо выучить бывшим советским людям: великая, сверкающая, блистательная заграница не поможет.
Денег не даст, и уж тем более воевать не придет.
Прошли те времена, когда Америка теряла призывников в Корее и Вьетнаме, а Париж и Берлин щедро дотировали Варшаву и Ригу.
Заграница улыбается, заграница гладит по голове, заграница говорит красивые слова, заграница может даже санкции ввести - бессмысленные, впрочем.
Но, повторяю, ни финансировать вас, ни умирать за вас - она не будет.
А Россия - могла бы.
Потому что она - не заграница.
Может, кстати, и зря. Может, не надо. Но это уже другой вопрос.
Очень жаль, что Белоруссия и Армения упали в эту яму.
Я всегда был уверен, что уж они-то - в отличие от Украины и Грузии, с которыми дело обстоит точно так же, но говорить уже давно незачем и не о чем, - отлично знают, что дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море, а слушаться надо Москву.
Но я ошибся.
И хорошо бы, конечно, чтобы белорусы и армяне больше не ошибались.
Но медведь - он далеко, он в берлоге, он то ли спит, то ли глухо рычит, а разноцветные фантики, бусики, зеркальца, ласковые болотные огоньки - они тут, они светятся и манят чем-то нездешним, чем-то заграничным.
Так что давайте говорить честно: надежды на отрезвление нет.
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