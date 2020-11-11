Сергей Собянин: Коронавирусом в столице переболели от 2,5 до 3 млн человек

Мэр столицы рассказал, какое количество москвичей уже переболели COVID-19, и на сколько мы далеко от коллективного иммунитета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столица приняла ограничительные меры до 15 января для борьбы с коронавирусом, так как последние несколько дней идет рост заболеваемости и, соответственно, нагрузка на медицинскую систему. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Первого канала».

- Мы должны прогнозировать, идти на шаг вперед и прогнозировать, что будет завтра, через неделю, через две недели, как минимум, через три, - объяснил мэр Москвы.

Мэр столицы также рассказал, какое количество москвичей уже переболели COVID-19, и на сколько мы далеко от коллективного иммунитета.

- Эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек. Это большая цифра, но это еще недостаточно для того, чтобы создать устойчивую прослойку, которая бы гасила развитие пандемии, - сказал Сергей Собянин.

О подготовке к Новому году Сергей Собянин сказал, что власти города приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий. Больших рождественских и новогодних гуляний не будет. Сообщили об этом заранее, чтобы бизнесмены не тратились на организацию концертов, мероприятий, а рестораны не планировали новогодние ужины. Но, в целом, по словам Сергея Собянина, Новый год будет по расписанию и отмечать его по традиции будут в кругу семьи.