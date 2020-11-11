"Слитое видео всем поможет": Почему невызов Дзюбы в сборную - плюс

Уже завтра у сборной Черчесова начнётся время очередных игр, а у Дзюбы - время соскучиться по ощущению нужности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока в интернете набирает обороты и популярность хештег #ЯМЫДзюба в поддержку исключённого из сборной капитана и звёзды выкладывают свои обнаженные фото и видео подражания Артёму Дзюбе, мы решили разобраться и успокоить особенно впечатлительную публику: не стоит обвинять Станислава Черчесова в ханжестве и называть его решение о невызове Артёма позором, как и не нужно переживать за результаты сборной в предстоящих матчах. С Молдовой, Турцией и Сербией мы справимся и без помощи Артёма Дзюбы.

Что произошло?

Тут коротко, все и так всё знают: в сети появилось видео интимного характера с Артёмом Дзюбой в главной роли. Как оказалось, видео - слитое, «залил» его не сам форвард. Далее - реакция общественности. Первое - шок и глумление. Наверняка многие из тех, кто посмотрел видео, наткнулись на него, потому что кто-то скинул.

Наутро публика получает свежую порцию отборных мемов и мнений звёзд. Почти все высказывания знаменитостей сводились к адекватным: «он же не человека убил, всё в порядке, каждый этим занимается». Но на волне такой поддержки и адекватности мы получаем новости о невызове Дзюбы в сборную. А что ещё хуже - исключении, потому как в первом списке «на вызов» Дзюба числился. И вот оно, то самое дровишко в печку и мнение против попутного ветра. Многие комментаторы случившегося посчитали решение Черчесова постыдным. Ну действительно, не убил же…

Черчесов - не враг Дзюбе, винить его бессмысленно

Сказать по правде, «отстранил» - слишком громкое слово. Артём не поедет на три матча сборной России, у него нет бана на всю оставшуюся карьеру. Станислава Саламовича легко понять: микроклимат в коллективе для него важнее индивидуальных заслуг. А потом, что такого сказал Черчесов? «Оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», - сплошная забота. Кто-то скажет, что все байки про негатив выдуманы. Тогда посмотрите, что творилось на трибунах «Зенита» в игре с «Краснодаром». Освистывали свои. И это болельщики клуба, а не сборной, где фанаты болеют за разные команды, и с Дзюбой никто церемониться не собирается.

Плюс, нужно ли Черчесову, чтоб Дзюба перетащил на себя всё одеяло и команда чувствовала себя неуютно без него? Возвращаемся к микроклимату. Станислав Саламович сказал, что футболисту нужно побыть с семьёй. И, наверное, сам Дзюба должен быть благодарен главному тренеру национальной сборной за такую роскошь.

Что будет со сборной?

По факту, от потери Дзюбы в составе больше всего пострадает ментальная сторона команды, её психология. Артём Дзюба - лидер не только на поле, но и в раздевалке. Это человек, создающий настроение. Но последние его матчи в футболке сборной оставили больше вопросов, чем ответов. Слабая результативность и отсутствие огня в глазах. В созидании Артём тоже явно не прибавил. Как ни сватала Азмуна в сборную Тина Канделаки, похоже, его там не будет. А иранец просто создан для скидок от головы Артёма Дзюбы.

Кандидатов на место Дзюбы у Черчесова предостаточно. И кстати, более мотивированных. Спартаковец Соболев, тот самый, сравнение с Дзюбой которому не нравится, но оно напрашивается само собой. Молодой бомбардир не может похвастать стабильным выходом в старте «Спартака», но вызову в сборную это не мешает. Главное, чтоб не мешало реализовывать моменты. Тест на ковид вызванного в сборную форварда «Сочи» Антона Заболотного показал сомнительный результат, поэтому в составе сборной он не появится. С вероятностью 90% основным нападающим станет Александр Соболев.

Вместо выбывшего Заболотного приедет Фёдор Чалов, которого ещё в прошедшем сезоне сватали в сборную на регулярную основу, но закрепиться не удалось. Теперь этот шанс у «армейца» есть. И всё благодаря невызову Дзюбы.

Отсутствие Артёма в составе заставит тренерский штаб чуть глубже и внимательней присмотреться к Николаю Комличенко из «Динамо». Ещё один форвард таранного типа, столб нападения с российским паспортом. Николай в сборную Черчесова уже вызывался, но также как и Чалову, закрепиться в ней ему не удалось. Отстранение Дзюбы послужит поводом задуматься тренерам сборной о том, что незаменимых людей нет. А это значит, что пора искать достойную смену и бессменному Дзюбе. Ресурсов предостаточно. Не исключено, что своё слово скажет и Фёдор Смолов.

Что будет с Артёмом?

Как мы уже выяснили, никто Дзюбу из сборной не выгонял и анафеме не предавал. Самому Артёму, похоже, действительно стоит побыть наедине со своими мыслями, семьёй и подождать пока хештег #ЯМЫДзюба станет неактуальным. Не стоит забывать, что и в игроцком плане Артём может только прибавить после этой истории. В последних играх на форварде «Зенита» висела сильная усталость. Три матча за сборную положение только усугубили, но та же сборная может окрылить Артёма и вдохнуть в него свежие силы. Голодный до побед Артём - плюс для «Зенита» и национальной команды. Не забывайте, именно голодный и сверхзамотивированный Дзюба затащил нашу сборную до четвертьфинала Чемпионата мира, а сытый и уставший - не смог победить Швецию, Турцию и Венгрия в октябре.

Уже завтра у сборной Черчесова начнётся время очередных игр, а у Дзюбы - время соскучиться по ощущению нужности в этой команде и влияния на результат.

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