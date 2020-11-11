Фонд Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты» заключили соглашение о сотрудничестве заключили соглашение о сотрудничестве

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Фонд Росконгресс и Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Соглашение направлено на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон, в том числе в рамках реализации совместных мероприятий по повышению осведомленности граждан о возможностях и результатах Национальных проектов (программ) Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. № 2880-р.

В рамках соглашения Фонд Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты» будут оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку; обмениваться информацией в целях расширения партнерской сети и укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами; предоставлять экспертную поддержку в рамках информационно-коммуникационного сотрудничества по направлениям, релевантным реализации Национальных проектов России, в том числе в формате публичного комментирования в СМИ и социальных сетях тематической информации по Нацпроектам.

- Совместно с Фондом Росконгресс АНО «Национальные приоритеты» уже реализован ряд информационных проектов, например, проект по популяризации внутреннего туризма «Куда поехать?». В рамках подписанного соглашения мы продолжим работу по организации совместных мероприятий и повышению осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и окажет положительное влияние на социальном развитии страны, – рассказала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Кроме того, предполагается продвигать в публичном информационном поле совместные мероприятия, проводимые с участием подписантов, а также развивать волонтерское движение в рамках Нацпроектов и интегрировать проекты в текущие волонтерские активности Фонда Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты».

- Фонд Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты» связывают давние теплые отношения. Мы работаем вместе в том числе в ходе совместных конгрессных и выставочных мероприятий как двустороннего, так и многостороннего характера, форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций и других форматов. Подписанный документ фиксирует наши общие цели и стремления в развитии делового сообщества России, – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Отдельное внимание в рамках соглашения уделено информационному взаимодействию по имеющимся у организаций инвестиционным, экспортно ориентированным и деловым проектам в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», а также оказанию содействия в продвижении таких проектов с целью анализа, оценки проектов, поиска партнеров и привлечения финансирования.

Под такими проектами подразумеваются в том числе проекты партнеров Фонда «Росконгресс» и Фонда «РК-Инвестиции», а также проекты, размещенные на Инвестиционном Портале регионов России investinregions.ru, организованном специалистами Фонда Росконгресс и Фонда «РК-Инвестиции» – инвестиционной платформы Фонда Росконгресс.