Генерал Рустам Мурадов, командующий российскими миротворцами в Карабахе: ликвидировал Масхадова в Чечне, чуть не погиб в Донбассе и стал Героем в Сирии

К Мурадову в самой полной мере относится выражение «боевой офицер». Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Указом президента России генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим миротворческим контингентом России в зоне Карабахского конфликта. Что известно об этом военачальнике? «Комсомолка» попыталась разузнать о нем, используя свои официальные и «неофициальные» источники.

Начнем с биографии.

Рустам Усманович Мурадов родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестана. На военной службе с 1990 года. Окончил Казанское суворовское военное училище, Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова, общевойсковую академию и военную академию Генштаба. Женат. Пятеро детей.

Последовательно (что очень ценится в офицерской среде) прошёл все командные должности от командира взвода до командующего общевойсковой армией, а затем стал заместителем командующего войсками Южного военного округа.

К Мурадову в самой полной мере относится выражение «боевой офицер». Имеет опыт двух чеченских войн. Участвовал в операциях по захвату села Верхний Центорой и по ликвидации штаба Масхадова в Датое. Командовал разведывательной ротой 136-й отдельной мотострелковой бригады, 242-м мотострелковым полком 20-й общевойсковой армии, 17-й отдельной мотострелковой бригадой и 36-й отдельной мотострелковой бригадой. Был он и начальником межвидового учебного центра Центрального военного округа, и первым замом, начштаба армии, и командармом.

Рустам Мурадов, в настоящее время является заместителем командующего войсками Южного военного округа

В 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая Мурадов попал под яростный обстрел с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов. Чудом остался жив.

Был он и военным советником в Сирии. Отряды под командованием Рустама Мурадова в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-Эз-Зора, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. В сутки они проходили по 15-20 км, а в иные дни — и до 30 км. После успешного выполнения операции на Дер-эз-Зорском направлении за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга Мурадов был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Октябрь 1999 год. Ополченцы: военком Муртуз Идрисов, генералы Казанцев, Трошев, Макаров, Тинамагомедов

ЯБЛОКИ ДЛЯ СОЛДАТА

Сослуживцы Мурадова по Еланскому учебному центру вспоминают, что их командир «очень жесткой рукой наводил порядок в гарнизоне и устраивал разносы своим подчиненным на плацу». А еще очень строго следил за порядком. Нередко наказывал офицеров, которые «не были отцами солдатам», и даже заставлял их покупать бойцам фрукты. Не раз и сам покупал яблоки.

ЗВЕЗДА СОЦСЕТЕЙ

В октябре 2018 года командарм Мурадов «прославился» в соцсетях. Он провел видеоэкскурсию по бригаде зенитно-ракетных войск и жестко раскритиковал ее руководство. Видео «Крик души. Разнос командующим армии состояния 297 бригады ЗРВ» было опубликовано на канале YouTube «Русское движение» (из-за наличия нецензурной лексики не может дать прямую ссылку на запись).

ОРДЕНСКИЙ «ИКОНОСТАС»

Служба генерала Мурадова отмечена большой «гроздью» внушительных наград. Он награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами и 4-й степени с мечами, Александра Невского, 2 орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» (2012), многими медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами. Любопытная деталь: генерал Мурадов - почётный гражданин Борзинского района Забайкальского края.

Дагестанские милиционеры в ожидании задания во время операции по выяснению расположения позиций чеченских боевиков в Ботлихском районе

ПЕРВЫЙ ШАГ В АРМЕНИИ

11 ноября, вскоре после назначения на должность командующего миротворческим контингентом России в зоне Карабахского конфликта Рустам Умаров провел встречу с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

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