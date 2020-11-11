Наталья Подольская показала фигуру после вторых родов

Наталья Подольская через три недели после родов вышла в свет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В конце октября Наталья Подольская стала мамой второй раз. Певица родила сына Ивана от Владимира Преснякова. Все свое время артистка проводит дома с мужем и детьми. Однако на днях супруг пригласил любимую на свидание.

Наталья Подольская через три недели после родов вышла в свет. Жена Владимира Преснякова очень переживала по этому поводу. "Засела дома с детьми. Очень боюсь коронавируса. Все отменили. Новый год дома. Как не печально, но мне вся эта пауза в жизни на руку. Нет ощущения, что я что-то упускаю. Ну а Ванечке завтра уже три недели. Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Короче я в панике, как оставить...", - поделилась тревогами молодая мамочка.

Она сообщила, что вознамерилась "влезать в свой прежний размер одежды". "Пока сомневаюсь влезет ли попа", - написала 38-летняя вокалистка.

А позже разместила совместное фото с мужем. "Чудесный получился вечер", - написала она.

В кадре Пресняков обнимает любимую. На ней - шелковое платье выше колен. Как раз то самое, которое она собиралась надеть. И выглядит Подольская просто чудесно. Талию она подчеркнула черным поясом, а от длинных ног красавицы просто глаз не отвести.

Поклонники расхвалили кумира. "Вы так быстро пришли в форму", "Наташа, что вы едите?", "Вы совсем не поправились", "Как будто не рожала", "Какие красивые и счастливые", - восхищаются фолловеры.

Напомним, Наталья и Владимир вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила мужу сына Артемия. Артистка заявила, что ее муж мечтал о дочери, когда она вынашивала их долгожданного первенца. Но, когда сын подрос и стал улыбаться, Володя сказал: "Тема, как хорошо, что ты родился". В августе 2020 года певица объявила о своей второй беременности и похвасталась округлившимся животом. Перед родами артистка поправилась на 11 кг. Но ее это ничуть не беспокоило.