Капризного Киркорова экран покажет наш: Сын Филиппа Бедросовича специально провалил пробы в «Ералаш», чтобы прийти снова

Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто-то всю жизнь мечтает попасть на ТВ, а кто-то наоборот — родившись с золотой ложкой во рту, снисходительно отвергает интересные предложения. Так было с Мартином, сыном короля поп-сцены Филиппа Киркорова. О чем артист рассказал за кулисами церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Как оказалось, на восьмилетнего Мартина обратил внимание главный специалист по детским съемкам в России режиссер Борис Грачевский — он захотел взять Киркорова-младшего в киножурнале «Ералаш», в котором традиционно снимаются как юные звезды, так и взрослые. В частности, Филипп Бедросович сам принимал участие в записи нескольких сюжетов.

Как уверяет Киркоров, Грачевский пригласил мальчика на прослушивание, но тот не захотел. При этом не сразу отказался, а пришел на пробы и демонстративно провалил их. Папа за такое озорство любимого ребенка, конечно, не отругал. Подумаешь, камеры, свет, люди работают, время тратят. С кем не бывает? Устал парень, видать. Или пранк веселый устроить хотел.

Грачевский пригласил мальчика на прослушивание, но тот не захотел. При этом не сразу отказался, а пришел на пробы и демонстративно провалил их

Прошло время. И теперь, по словам папы, Киркоров-младший одумался. И снова хочет попасть в телевизор. Он сам начал напрашиваться еще раз пройти пробы в юмористический киножурнал.

- Дядя Боря (Грачевский) независимо от меня пригласил Мартина на съемки, - вспомнил Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория». - Он их благополучно и специально провалил. Не хотел сниматься. Я обрадовался, потому что совершенно не хочу, чтоб они (дети Мартин и Алла-Виктория) были у меня актерами. И тут вдруг прорвало! Прогресс. И говорит: «А можно?». Я говорю: «Теперь уже не знаю. Согласится ли дядя Боря после твоего провала оглушительного?».

- Наконец-то! - отреагировал на радостную новость режиссер «Ералаша», который стоял неподалеку. - Осталось теперь только для него сюжет написать.

- Ну что, рискнем еще раз? - спросил в лоб беспокойный отец.

- Да! - уверенно ответил Грачевский.

Все было разыграно так, будто без камер Филипп и Борис Юрьевич никак не смогли бы решить эту непростую дилемму. Но Киркоров настаивает — все по-честному, сыну он никак не помогает попасть на ТВ.

- Ну вот, началось сразу: «по блату», - вздохнул Филипп, когда журналисты спросили его о таком прямолинейном способе запуска карьеры для сына. - Да если б по блату [я хотел его протолкнуть], он бы давно уже был там! Ой, все. Пошли вы в жопу.

- На самом деле он не провалил пробы, - начал оправдывать и Филиппа, и Мартина режиссер Грачевский. - Так говорить нечестно. Просто я хотел снять его, у меня была история для этого, а он отказался — пришел и ушел. Хороший мальчик, красивый. А папа его два раза у меня снимался — ни копейки не взял. Мне даже стыдно было ему что-то предлагать [из денег].

Об участии Аллы-Виктории, дочери Киркорова, в «Ералаше» речи пока не заходило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шестилетний сын Киркорова подрался с одноклассником, заступившись за отца

Мартин занимается восточными единоборствами и теннисом (подробности)