Сергей Светлаков подтвердил информацию о своей госпитализации Фото: Михаил ФРОЛОВ

42-летний Сергей Светлаков проходит лечение от коронавируса в одной из московских клиник. К счастью, информация о тяжелом течении болезни не подтвердилась.

Сергей Светлаков подтвердил kp.ru информацию о своей госпитализации. Как нам стало известно, у популярного телеведущего КТ показало поражение легких немногим больше 20 %. У Светлакова температура, недомогание, кашель. В связи с тем, что было диагностировано поражение легких – врачи приняли решение о госпитализации, состояние артиста под контролем в специализированной больнице. Желаем Сергею Светлакову скорейшего выздоровления.

Такое же поражение легких 20% КТ показывало у актера Андрея Носкова, но ему разрешили лечиться дома. Это определяется индивидуально, часто зависит от сатурации (показатель уровня насыщения кислородом крови). Недомогание Носков почувствовал вскоре после того, как привился от гриппа. В начале артист списывал симптомы на состояние после вакцинации, но потом стало понятно, что заболел – анализы подтвердили догадки.

- Держалась небольшая температура, была сильная ломота в теле - решил сдать тест на коронавирус, - Носков самоизолировался дома. Сейчас Андрей выздоровел, и надеется на быструю реабилитацию.

А вот Леонид Агутин по совету врачей повез 85-летнего отца на реабилитацию после коронавируса к океану. Николай Петрович неделю лечился в Коммунарке, у него поражение легких было 5%. Сегодня Леонид и Николай Петрович улетели заграницу – набираться сил. По мнению Агутина-старшего певцы легче переносят болезнь: «Я всю жизнь пою, и умею правильно пользоваться легкими и некоторыми приемами».

Ну а Леонид Агутин обещает: «Прогреем папу на солнышке, будет как новенький! Врачи сказали, если есть возможность отправляйте батю на океан Я сказал: возможность изыщем. Нас два раза уговаривать не надо!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красавица-жена и дети как под копирку: Сергей Светлаков впервые показал свою семью

42-летний артист увез близких на Алтай (подробности)