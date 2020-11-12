«Не храпит и с ним не нужно разводиться»: Кристина Асмус рассказала, с кем теперь спит в обнимку вместо Гарика Харламова

на днях суд развел Гарика и Кристину. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус призналась, что ненавидит холод. В Инстаграме актриса рассказала, что наступивший холодный сезон навевает на нее тоску и депрессию. Кристина сильно мерзнет, так что теперь ей придется полгода спать в обнимку с обогревателем.

- Вышла я сегодня в 5 утра на съе мки, а на улице -2! Ну блин.., я так не играю. Самое неприятное время для меня начинается... До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то), - пошутила Асмус.

Актриса призналась, что не любит одеваться как капуста, натягивая на себя несколько слоев теплой одежды. И гораздо легче переносит жару, чем холод.

- Я не люблю холод. Всегда и везде ме рзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня – холодрыга, - говорит она. - Я не люблю верхнюю одежду, кофты, шапки и носки. Я никогда не сплю под кондиционером и с открытым окном, даже летом. Короче, я мерзлячка. И главное, как мучительно дооолго тянется это время. И как быстро пролетает весна-лето.

«Тот момент когда обогреватель раньше был Гарик», «Обогреватель не храпит, и с ним не нужно разводиться», «Любовь не греет, видимо», - пишут фолловеры в комментариях.

Актриса пожаловалась, что зимой сильно мерзнет. Фото: Инстаграм.

Ранее Кристина заинтриговала поклонников, опубликовав на своей страничке снимок в свадебном платье. Правда, фолловеры сразу раскусили, что замуж Асмус выходит не по-настоящему, а в кино – уж слишком провинциально выглядела невеста.

- Да-да, вы молодцы. Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже, - пошутила потом Кристина в Инстаграме. - Вчерашний образ был из фильма «Булки». Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мои же) ковид...

После расставания с мужем Гариком Харламовым Кристина осталась жить в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье. Супруги остались друзьями и вместе воспитывают дочку Настю. Но, видимо, в материальных вопросах межу ними не все гладко. По словам окружения, Харламов и Асмус намерены делить совместно нажитое имущество через суд. Стоимость их особняка оценивается в 100 миллионов рублей.

Решение расстаться супруги приняли еще год назад, но точку в своем браке поставили только на днях, когда суд официально развел пару. В одном из интервью Харламов рассказал, он давно разлюбил жену, но не хотел бросать ее, чтобы не нанести травму дочери, так как сам вырос без отца.

- Ты смотришь на жену и понимаешь, что все. А потом смотришь на ребенка и говоришь себе: «Я не буду делать, как батя»,- рассказал 39-летний резидент «Камеди клаб» в YouTube-шоу Данилы Поперечного.