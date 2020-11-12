Паулина Андреева в фильме Алексея Учителя "Цой". Кадр из фильма

Виктор Цой появляется в прологе этого фильма, в документальных кадрах (безупречно отреставрированных - кажется, что они сняты вчера, а не в конце 80-х). Сразу вслед за этим в кадре мелькнет лицо актера в роли Цоя: он едет в «Москвиче» по дороге где-то в захолустье и пытается засунуть в автомагнитолу кассету. Через несколько секунд он столкнется на повороте с пустым «Икарусом», за рулем которого сидит Евгений Цыганов. «Москвич» перевернется и сомнется, как пустая жестяная банка. На дворе 15 августа 1990 года - день, когда популярный рок-музыкант стал легендой. Но герой Цыганова, шофер по имени Павел Шелест, этого не знает - он никогда не слышал песен группы «Кино» и не понимает, кого погубил. Выкарабкавшись из «Икаруса», он подойдет к легковушке и увидит за рулем какого-то мертвого парня азиатской наружности, а рядом с ним - магнитофон, заевший кассету.

Этот фильм еще до выхода вызвал не меньше скандалов, чем «Матильда» - причем против «Матильды» выступала, в сущности, одна влюбленная в Николая II женщина, а против «Цоя» - сразу несколько человек, близких к музыканту. И отец Виктора Цоя, и его сын, и его гражданская жена Наталья Разлогова, даже не посмотрев фильма, высказали свое им недовольство. Такова уж, видно, судьба Алексея Учителя: его пусть спорные с художественной точки зрения, но, в сущности, безобидные картины становятся причиной большой нервотрепки.

Родственники музыканта уже успели негативно высказаться о сценарии картины. Фото: кадр из фильма

В «Цое» ведь даже нет Цоя, если не считать кадров, упомянутых выше (и еще нескольких документальных кадров в финале). Это история про то, как в автобусе из латвийского городка в Ленинград едет разношерстная компания плохо ладящих друг с другом людей: бывшая жена Виктора (Марьяна Спивак), ее бойфренд (Илья Дель), ее маленький сын (Мария Пересильд - да, мальчика играет девочка, дочь Алексея Учителя, причем выглядит она невероятно убедительно), гражданская жена Виктора (Паулина Андреева), продюсер Виктора (Игорь Верник), фанатка Виктора, которая заодно была его полуофициальным фотографом (Надежда Калеганова). В том же автобусе, в сиреневом гробу, перевозят к месту захоронения тело музыканта. А за рулем - так уж получилось - тот же самый водитель в исполнении Цыганова, который стал причиной его гибели.

Герой Евгения Цыганова - шофер по имени Павел Шелест. Фото: кадр из фильма

И все это - чистой воды фантазия. Правда здесь - только то, что Цой действительно погиб в Латвии в столкновении с «Икарусом»; идея собрать всех его близких и отправить вместе с гробом в роуд-муви принадлежит сценаристу Александру Гоноровскому. От греха подальше имена персонажей изменены: например, бывшая жена из Марьяны стала Мариной, сын из Саши - Женей, и так далее. Верник откровенно играет продюсера группы «Кино» Юрия Айзеншписа, но в фильме его зовут Юрий Райзен (это, похоже, издевательство, учитывая, что на слух это воспринимается совсем как фамилия Андрея Разина, продюсера «Ласкового мая», чьи песни тоже присутствуют на саундтреке - какой же без «Ласкового мая» 1990 год). Все время путешествия персонажи собачатся, как могут. Самая популярная тема для ссор предсказуема: кто сильнее любил Витю. Райзен еще одержим поисками кассеты, которая была у Цоя в «Москвиче» - там записана его последняя песня, которая может стать суперхитом. Он небезосновательно полагает, что ее спер с места катастрофы герой Цыганова.

С канонизированным святым Николаем II Алексей Учитель обращался достаточно вольно. К Цою он, похоже, испытывает куда больший пиетет. В интервью Учитель рассуждает о том, что Цой магическим образом действует на нас уж больше 30 лет, что герои его фильма меняются за время путешествия с гробом, и что за их трансформацией якобы интересно следить. (Право, можно подумать, что от мощей, трясущихся в проходе автобуса, исходят какие-то волшебные эманации, задающие развитие персонажей). Но у зрителя вдруг где-то на середине фильма возникает вопрос: коли уж все фамилии, да и характеры, в фильме изменены до полной неузнаваемости, так ли уж важно, кто лежит в гробу? Ну, вообразим на секунду, что это не Цой, а какой-то не известный публике трагически погибший молодой человек. И что?

И ничего - просто фильм мгновенно обернется тем, чем является на самом деле: странной историей про группу малоприятных и малоинтересных людей, путешествующих с трупом по августовской Прибалтике. В центре постоянно пребывает герой Цыганова; меняется ли он после этой истории? Да ладно. Цыганов превосходный актер, который может сыграть все, что угодно (свежим доказательством этому - совсем недавние фильмы «UFO» и «Когда Надя пошла за водкой»), но здесь на полную врубает свои фирменные непрошибаемость и непроницаемость - потому что, похоже, не очень понимает, что ему делать. Конечно, его герой меняется - он же не каждый день размазывает в лепешку живых водителей легковушек. Но нас что, правда хотят убедить, что после контакта С САМИМ ВИКТОРОМ у него случилось какое-то перерождение? Что же касается остальных персонажей, их развитие сводится к тому, что они орут, бьются в истериках, бухают, ссорятся и торжественно мирятся. Ну да, две жены вроде находят общий язык. Звучат эффектные фразы типа «Это он меня бросил, а я его не бросала». И?

Кинорежиссер Алексей Учитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Никогда не путешествуйте с мертвецом» - говорилось в одном фильме, несколько превосходящем «Цоя» в художественном смысле. Наверное, Алексею Учителю очень хотелось сказать что-то про Виктора Цоя, которого он лично знал и много снимал еще в бытность свою документалистом, как-то прокомментировать возникший вокруг него миф. Но не получилось. И тот, на кого Цой не воздействовал тридцать лет магическим образом, кто относился к его творчеству с вежливым равнодушием, покинет зал со спокойной холодной душой - причем, скорее всего, еще до того, как фильм закончится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Представьте, я пришел к вашим детям и предлагаю им снять кино про ваш гроб»: Сын Виктора Цоя откровенно высказался о фильме Учителя «Цой»

По словам родственников знаменитого музыканта, они на протяжении многих дней просили изменить сценарий будущей картины (подробности)