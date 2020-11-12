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Чем займется Дональд Трамп после выборов президента США 2020: Будет баллотироваться через четыре года или засядет за мемуары

Эксперты считают, что после выборов президента США 2020 политик не уйдет на пенсию. Разбираемся, чем теперь займется Дональд Трамп
Юрий МАЙБОРОДА
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45-й президент США Дональд Трамп.

45-й президент США Дональд Трамп.

Фото: REUTERS

Пока официальный победитель президентской гонки в США еще не объявлен. Но дело идет к тому, что команде Трампа не удастся доказать массовые фальсификации, и следующим главой Белого дома станет все же демократ Джо Байден.

В связи с этим перед республиканцем открывается широчайшее поле для дальнейшей карьеры как в политике, так и вне ее. Чем же займется Дональд Трамп после выборов президента США в 2020 году.

Одним из наиболее реалистичных сценариев считают попытку Трампа баллотироваться на следующих выборах. О чем сам он уже заявил. При этом эксперты полагают, что у республиканца будут все шансы на победу в 2024 году, и он может стать вторым президентом в истории страны, вернувшимся в Белый дом через четыре года. Первым и пока единственным таким главой государства был Кливленд Гровер, занимавший пост президента США с 1885 по 1889 годы. После окончания первого срока Гровер проиграл Бенджамину Гаррисону, но в 1889 году смог вернуться Овальный кабинет.

Бывший глава администрации президента Мик Малвани сказал о Трампе:

– Я бы абсолютно точно включил его в список людей, которые, вероятно, будут баллотироваться в 2024 году.

Еще одним вариантом развития событий эксперты считают попытку Трампа восстановить семейный бизнес, существенно пошатнувшийся за 4 года его президентства. Уход от управления Trump Organization и пандемия коронавируса очень негативно повлияли на финансовые результаты деятельности сети отелей, принадлежащих компании, и теперь бывшему президенту придется решать множество проблем как экономического, так и репутационного толка.

Есть вероятность, что Трамп засядет за мемуары или подпишет договоры с создателями фильмов или подкастов. Таким образом поступили его предшественники Барак Обама и Джордж Буш-младший. В случае с экс-президентами это достаточно выгодное дело: Обама получил порядка $65 миллионов за создание мемуаров о себе, а Бушу выплачен аванс в $10 миллионов за будущую книгу с воспоминаниями.

Также Трамп может попробовать переквалифицироваться в медиамагнаты, начав сотрудничать с одной из существующих телекомпаний, либо создать собственный телеканал.

Самым маловероятным сценарием считается уход Дональда Трампа на пенсию. Эксперты полагают, что пока еще действующий президент США слишком привык быть в центре внимания, чтобы отойти от всех дел и посвятить все свое время благотворительности и игре в гольф. Если же Трамп выберет этот вариант, ему будет положена пенсия в размере около $207 тысяч в год, пожизненная охрана со стороны спецслужб и множество льгот – покрытие медицинских расходов, затрат на персонал, оплата командировок и прочее.

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