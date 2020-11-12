МВД предлагает разрешить управлять машиной с 17 лет

По мнению сотрудников МВД, многие молодые люди сдают на права в 17 лет, а к 18 годам теряют навыки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России 17-летним подросткам могут разрешить управлять автомобилем. Такой законопроект подготовило МВД России и направило его в правительство на рассмотрение.

"Предлагается разрешить сдавать и водить автомобиль с 17-ти лет со старшим "водителем-наставником", а с 18 лет самостоятельно", - сообщает телеканал "Звезда".

По мнению сотрудников МВД, многие молодые люди сдают на права в 17 лет, а к 18 годам теряют все навыки, что приводит к росту ДТП.

Речь пока идет о категории "В". Управлять грузовиком или троллейбусом разрешат только опытному водителю, который имеет водительский стаж более года.

- В свое время мы также сдавали на водительские права, когда учились в Суворовском училище, а получали их по достижению 18 лет. Такая же система действовала в школах ДОСААФ: еще в школе можно было получить военную специальность водителя, которая давала право идти служить в Вооруженные силы по специальности. До Великой Отечественной войны школы ДОСААФ успели подготовить 7 миллионов водителей, и еще 9 миллионов во время нее. К сожалению, сегодня системе подготовки молодежи уделяется недостаточно внимания, а ДОСААФ подменили каким-то суррогатов в виде ОБЖ, - посетовал советник председателя оборонного общества Александр Владимиров.

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