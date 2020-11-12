От витаминок до гормонов: почему больных коронавирусом в России лечат по-разному даже с одинаковыми симптомами

Медицинские работники и пациент с коронавирусом в Александровской больнице Санкт-Петербурга.

Заразившиеся и уже переболевшие жители нашей страны вовсю делятся рецептами лечения ковида в соцсетях. Обсуждают эти назначения и в профессиональных медицинских сообществах в интернете. Зачастую – с негодованием или со смехом сквозь слезы.

- Одна из главных проблем в том, что наши пациенты уверены: врач обязательно должен назначить лекарства! Независимо от стадии, формы болезни. А если не назначит гору таблеток и микстур — значит, не лечит. Плохой доктор. На него и нажаловаться могут, - рассказывает врач-кардиолог, терапевт, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

С другой стороны, и сами российские медики уже привыкли к такому подходу (назначить «хоть что-то»), продолжает эксперт. Не зря ведь у нас есть «ноу-хау», которые не признаны лекарственными средствами больше нигде в мире. Просто потому, что не имеют доказанной эффективности. Самый яркий пример – иммуномодуляторы. Из той же серии «суперэффективные» противовирусные, которые якобы и грипп запросто побеждают, и вообще с любым вирусом разделаться могут.

- Действительно работающих противовирусных препаратов в современной медицине — раз-два и обчелся. Среди них лекарства от герпеса, гепатита С, ВИЧ. Препаратов, способных эффективно бороться с коронавирусом нового типа, на сегодня нет! - подчеркивает Ярослав Ашихмин. Все попытки исследований либо провалились полностью, либо показывают эффективность, лишь немногим отличающуюся от плацебо (пустышки). При этом побочные эффекты могут быть очень даже заметные.

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с тем, врачи ковидных стационаров отмечают, что хоть заболеваемость коронавирусом и растет, летальность — то есть доля умерших от числа заразившихся – падает. Препараты, действительно помогающие больным с ковидом, с убедительно доказанной эффективностью, есть. Главное – отделить зерна от плевел. Только вот как это сделать простому пациенту, не обремененному медицинским образованием?

Вот, какие советы дает научно-медицинский просветитель и практикующий врач Ярослав Ашихмин (с ним солидарны многие коллеги — врачи-эксперты по доказательной медицине):

1. Первое и главное, что надо понять: препаратов, которые могут снизить риск заражения коронавирусом или способны эффективно бороться с самим вирусом – нет. Соответственно, все предлагаемые лекарства с назначением «против вируса», организму ощутимо не помогут. А в худшем случае навредят.

2. При бессимптомной форме – если коронавирус у вас обнаружен в мазке из рото/носоглотки, но признаков болезни нет, не нужно принимать ничего. От слова совсем. Просто соблюдать правила изоляции и наблюдать, не появятся ли симптомы.

Во время сдачи анализа на коронавирус Covid-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

! Внимание: средств, доказанно помогающих затормозить болезнь, избежать ее перехода из бессимптомной стадии в легкую и т. д., на сегодня не существует! Про иммуномодуляторы мы уже сказали (пользы нет), витамины «забить» коронавирус тоже никоим образом не способны.

Единственное, что доказано на сегодня: если у человека изначально дефицит витамина D, то его восполнение до нормы помогает и иммунитет привести в норму. Но точно не сделает вас суперменом и не даст повышенную защиту от «короны».

3. При легком течении болезни (главный признак – нет одышки, температура ниже 38,5) целесообразны исключительно симптоматические препараты – только те, которые вам реально требуются при соответствующих симптомах. Это могут быть:

- жаропонижающие — по последним данным температуру рекомендуется сбивать, когда для вас лично она становится дискомфортной. При ковиде оптимальным считается прием парацетамола;

- обезболивающие – в случае сильной боли в мышцах и суставах;

- препараты против кашля. Их должен подобрать врач – в зависимости от того, сухой у вас кашель или мокрый, есть ли мокрота и т. д.;

- противовоспалительные в случае сильной боли в горле;

- противодиарейные средства.

Еще раз подчеркнем: эти препараты нужны только если есть конкретные жалобы, ни в коем случае не для «профилактики» лихорадки или боли. В принципе, это стандартный набор обезболивающих-противовоспалительных-жаропонижающих, который обычно есть в любой домашней аптечке.

4. Если болезнь переходит в среднетяжелую форму (признаками служат одышка, температура выше 39 градусов в течение 2-3 дней), то могут понадобиться препараты-антикоагулянты. Это лекарства, препятствующие чрезмерной свертываемости крови и образованию микротромбов.

Важно: определить, нужны ли они лично вам, может только врач, часто с учетом анализов крови. И только врач может определить подходящий вид и дозу антикоагулянта. Самостоятельный выбор и прием этих препаратов чреват открытием кровотечений, вплоть до летальных!

5. При тяжелой форме COVID-19, когда пациента уже госпитализируют в больницу, могут назначаться мощные препараты, подавляющие иммунитет — глюкокортикостероидные гормоны. Там же, в больнице, могут быть определены показания для антибиотиков – как правило, их назначают тяжелым больным, находящимся на ИВЛ. Либо при развитии бактериальных инфекций после сильного подавления иммунитета кортикостероидами.

Самолечение коронавируса чревато серьезными последствиями, лучше всего довериться врачам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

Главные ошибки при лечении ковида на дому

Врачи — эксперты по доказательной медицине перечисляют самые распространенные заблуждения:

- прием иммуномодуляторов (они попросту не работают, а в худшем случае могут привести к непредсказуемым последствиям в дальнейшем);

- прием противовирусных препаратов с недоказанной эффективностью;

- прием гидроксихлорохина и других антималярийных препаратов (их польза в лечении ковида не подтвердилась, при этом возможны опасные побочные эффекты для сердечно-сосудистой системы);

- самостоятельный прием антикоагулянтов, кортикостероидов;

- прием антибиотиков – при легких и среднетяжелых формах, которые лечатся на дому, антибиотики не нужны никогда;

- витамины в лошадиных дозах. Особенно любимый многими витамин С (аскорбинка). Ни в защите от ковида, ни в борьбе с болезнью он не поможет. А вот желудку и почкам большие дозы могут серьезно навредить.

В ТЕМУ

Пациентам с тяжелыми хроническими болезнями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания и др.) при заражении коронавирусом может понадобиться коррекция лечения их основных заболеваний. Поэтому таких пациентов с ковидом по правилам предписывается госпитализировать уже при среднетяжелой форме, не дожидаясь тяжелой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Едим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врач

Жиры должны составлять 35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)

В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирус

Вы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробности)