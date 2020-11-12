Франция намерена реформировать правила Шенгена

Франция собирается изменить правила Шенгенской зоны Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в ближайшее время представить новые правила для Шенгенской зоны. Он считает, что безопасность внешних границ Евросоюза обеспечивается недостаточно.

- Пространство свободного передвижения, коим является Шенген, - это главное достижение европейского строительства. Но оно основывалось на обещании свободного передвижения без внутренних границ в обмен на обещание защиты и безопасности наших внешних границ. Это второе обещание сдерживается недостаточно. Общественное мнение, государства, противостоящие террористической угрозе, не могут долго соглашаться с сохранением наших границ открытыми, если мы глубоко не реформируем Шенгенское пространство. Мы это видели весной в пандемическом контексте, мы это видим сегодня в том, что касается терроризма, – заявил Макрон.

Предложения по реформированию правил будут учитывать не только укрепление внешних границ, но и создание внутреннего совета безопасности, который будет следить за соблюдением правил и обеспечением равных свобод для всех участников альянса. Кроме того, предполагается введение санкций в отношении тех стран внутри еврозоны, которые будут нарушать обязательства.