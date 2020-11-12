Вся Армения плачет. А в Карабахе надеются: «Может Россия возьмет нас под защиту, как Абхазию?»

Прихожане молятся в одном из храмов Еревана. Фото: REUTERS

«ПУТИН ЖЕ НИКОГО НЕ БОИТСЯ!..»

- Какой это мир, скажи, а? - смотрит на меня красными от слез глазами Гагик - сосед по креслу в самолете Ростов-Ереван. И это не фигура речи, Гагик правда ревел, как ребенок. - Я 20 лет не был на Родине. И вот лечу, но опоздал. Живу на Урале, там у меня коровник, молоко, шмолоко... Ну когда все это случилось 44 дня назад, я тут же хотел поехать в Карабах воевать. Но мне месяц делали документы, я столько денег отдал, чтоб сесть в этот самолёт! И вот узнаю про это соглашение о прекращении огня... Это позор для армян. Я все равно лечу. Мы еще поборемся! Это наша земля! Что такое Азербайджан? Да у меня сапоги старше, чем вся их история! - кипятится он. - А Россия почему не ввела войска? Не помогла братскому народу (эту фразу я и после слышала не раз).

- Как не помогла? Наши миротворцы вошли в Карабах.

- Сразу надо было!!! Почему так поздно? Когда уже, эх... (согласно соглашению, стороны конфликта остаются на занятых позициях, - ред.). А может это специально устроили, чтобы нашего Пашиняна убрать?

- Он что, пуп Земли - ваш Пашинян, чтобы ради него такие маневры? Ну сами подумайте...

- Ну Путин никого же не боится! Это его все слушаются. Что он не мог Турции сказать, чтоб не лезли? Грузии сказать, чтобы пустили из России наши машины с гуманитаркой (у Армении нет общей сухопутной границы с Россией, - ред.)? Вон он только вмешался - сразу все прекратили огонь...

НЕУЛОВИМАЯ ТОЛПА

Еще в аэропорту все пассажиры с нашего самолета, как один, уткнулись в смартфоны и смотрели — куда сейчас попадут — шли трансляции с акций протеста в Ереване. Сразу 17 оппозиционных партий в Ереване потребовали немедленного снятия с должности премьера Никола Пашиняна — за проигрыш войны. «Надо срочно спасать проданные предательством наши земли», - кричали протестующие. И объявляли, что уже создан «Комитет спасения Родины». Из экранов на нас неслись гул разъяренной толпы и вой сирен.

Но! В самом Ереване (самолет приземлился уже вечером) все оказалось… спокойно. На площади Революции - а она огромная - гуляют парочки. Работают магазины. У здания Правительства только мигают «люстры» полицейских машин. Окна на первом этаже вставить еще не успели — их побила толпа накануне.

На площади Свободы вообще никого. Даже полиции. И только тысячи окурков на брусчатке говорят о том, что недавно тут была толпа.

По данным МВД Армении, одних задержанных протестующих было 100 человек. А потом… толпа куда-то резко делась.

Успела только объявить Пашиняну ультиматум: уходи добровольно!

Оппозиция премьер-министра Пашиняна потребовала его срочной отставки, выведя своих сторонников на улицы. Фото: REUTERS

«МЫ БЫЛИ НЕ ГОТОВЫ К ЭТОЙ ВОЙНЕ»

Но толпу в Ереване я все-таки нашла. Уже у здания парламента Армении. Она кидала за забор дымовые шашки и даже пыталась ворваться внутрь.

Собравшиеся возмущались, что депутаты от Пашиняна не явились на экстренное заседание парламента, чтоб голосовать за отставку премьера. А их большинство. И отставка сорвалась.

А митингующие вот пришли. И простояли с криками до ночи.

- Пашинин нас обманул, - кричит мне в диктофон женщина из этой толпы. - Два года назад на площади он заявлял, что будет решать вопрос Арцаха (так армяне называют Карабах, - ред.). И что? Вот так он его решил?! Большую часть отдал. Уже сейчас 150 тысяч беженцев оттуда. У меня бабушка из Шуши (древняя столица Карабаха, которую накануне соглашения отвоевал Азербайджан, - ред.), это наша святая земля. Куда теперь людям? С турками (Азербайджан и Турция для армян уже неотделимы, - ред.) никто жить не будет. Они вырежут всех нас. Нам правительство врало, что мы готовы к этой войне! А оказалось, у нас ни оружия, ничего... А потом нам врали, что мы побеждаем. Но у нас там, на фронте, мужья, братья. Они говорят, не давали воевать, все время команды: «Отступаем, отступаем».

- Пашинян - предатель! Он от Сороса, он против России тут выступал, вот нам русские и не помогли. Он, как Иуда, - кричит другой митингующий. Вокруг меня уже собирается толпа. Полицейские смотрят в мою сторону косо. - Пашинян ночью подписал этот договор, пока все спали. Никому не сказал. Люди только из русских СМИ узнали, что произошло. Такой премьер больше не может нами руководить!

- Вот я армянин, но у меня самого российский паспорт, - влезает в кадр другой мужчина. - Как узнал про это соглашение, сразу прилетел в Армению.

- А что ты раньше не прилетел воевать? - орет на него уже пол толпы. - Что сидел в Москве?! Наши парни тут бились, 2000 погибло. У турок вон какое оружие было. И наемники из Сирии, здоровые мужики. А у нас - мальчишки 18-летние.

- И что, получается их кровь пролилась зря? Надо было стоять до конца!

Спор участников протеста с полицейским. Фото: REUTERS

Все говорят, что надо было стоять до конца. Но как? Вот этими 18-летними мальчишками? Но тогда Азербайджан взял бы не только Шушу, а весь Карабах. То, что Армения была не готова к этой войне, признают все - и сторонники и противники Пашиняна.

У КОГО ЧАСЫ УКРАЛИ, А У КОГО РОДИНУ

А что же сам Пашинян? Он, как это теперь модно, ежедневно ведет прямые эфиры в соцсетях. Объясняет, почему не отстояли Шушу, почему так много земель отдано Азербайджану. А еще, что в его резиденцию ворвалась толпа и украла часы и духи.

«А ты украл у нас Родину!» - пишут ему в комментариях.

Но не все армяне, как выяснилось, готовы митинговать.

- Дураки протестуют, - рассуждает 27-летний Вазген. - Еще война не закончилась по сути, идет обмен пленными. А уже войну хотят здесь, в сердце Армении, устроить.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS

- Но ведь по этому соглашению Армения много теряет.

- Да, теряет. Потому что мы воевали не только с Азербайджаном. И воевать надо было лучше. Надо разбираться, почему не работала наша разведка и никто не знал о готовящемся нападении? Почему оружия не было? Почему все время отдавали приказы отступать. Такое чувство, что предателей очень много.

- А ты сам воевал?

- Да. Добровольцем. 20 дней в Карабахе был, пришел домой отдохнуть, собирался обратно, а тут это соглашение. Но если позовут, я снова пойду. Невозможно представить, что Арцах не наш. Я уверен, что-то еще произойдет.

- У нас тут идут разговоры, что с этим соглашением не все так просто, - говорит 23-летняя беженка из Степанакерта (современная столица Карабаха, - ред.) Альбина, уже не на митинге, ее там не было. - Мы верим, что это такой хитрый ход Путина. И что Россия возьмет наши земли под себя. На это только надежда у нас сейчас! Что Арцах будет как Абхазия, Южная Осетия. Они же оказались под защитой России? Мы готовы идти на референдум, голосовать за это. Обсудили уже такое между собой.

Альбина даже не говорит мне все это, а скорее спрашивает. С надеждой, что я отвечу: «Да! Так и есть». Но я молчу.

- Это соглашение, так неожиданно случилось. Наши парни в окопах сидели, мы им звоним, что все, прекратили огонь. А они: «Как? Мы же тут готовимся в атаку?» – продолжает Альбина. - Я, как и многие наши, осталась без дома. Но дом можно новый построить. Мы и в палатках готовы жить, только на своей земле. А как жить? Какой у нас теперь статус? Я плачу третий день.

- Но Степанакерт же по соглашению за Арменией остается.

- Да, а вокруг турки теперь? Они же нас ненавидят. Наши храмы сделают овчарнями, так уже было. А Шуши? Он же из окна моего дома виден, я там училась, работала. А теперь вот живу в хостеле здесь, в Ереване. России разве это все выгодно? Мы же православные - одни тут на Кавказе остались. Грузия не в счет. Они - предатели, даже машины с гуманитаркой пускать в Армению не хотели. Как Пашинян мог такое сделать? Он должен был руки себе отрезать, но не делать этого.

- А что ты не на митинге тогда?

- Если честно, не вижу сейчас смысла громить правительственные здания, они народу принадлежат. Мне бы понять, как вещи свои забрать из Степанакерта, скоро зима. Я бежала оттуда, когда начались бомбежки. С одной сумкой. Подруга вот пальто дала. Надо как-то обустраиваться здесь, в Ереване...

P.S. До передачи земель в Карабахе и вокруг него, которые должны отойти Азербайджану, осталось несколько дней. У армянских беженцев из Карабаха только и разговоров - надо успеть вывезти все, что нажито. И жечь ли свои дома или оставить как есть? Что происходят в самом Карабахе - читайте в ближайших номерах «КП» и на сайте kp.ru.

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