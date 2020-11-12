В американской Джорджии бюллетени пересчитают вручную Фото: REUTERS

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер сообщил, что голоса избирателей на прошедших выборах президента США будут пересчитываться вручную, чтобы избежать влияния на результат компьютерных неполадок.

- Мы проведем полный аудит голосов, что позволит нам выявить аномалии, возникшие в результате компьютерных сбоев, ошибок в процедуре или постороннего вмешательства. В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв, – заявил Раффенспергер.

Он также уточнил, что ручной пересчет действительно необходимая мера, поскольку разница в количестве голосов, отданных за Трампа и Байдена минимальна. При том, что в центр подсчета поступило около 5 млн. бюллетеней, разрыв между кандидатами составляет около 15 тыс. голосов.

Джорджия приносит победителю в президентской гонке 16 голосов Коллегии выборщиков. На данный момент считается, что штат голосует за Байдена, и если пересчет будет в пользу Трампа, победа демократа уже не будет выглядеть столь уж убедительной. Особенно на фоне того, что команда действующего президента уже подала иски с требованием пересчета голосов в ряде других штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в отношениях между Россией и США, когда на смену Трампу в Белый дом придет Байден

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов ответил на вопросы kp.ru о том, какую политику по отношению к нашей стране будет вести новый американский президент (подробнее)