«Чистые острова»: Сахалин примет участие в эксперименте по снижению выбросов парниковых газов

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Инициатива принесет Сахалинской области сразу несколько выгод: позволит снизить углеродный след, улучшить экологическую ситуацию и укрепить островную экономику. Участие в проекте губернатор Валерий Лимаренко обсудил со специальным представителем Президента РФ по вопросам климата, советником главы государства Русланом Эдельгериевым.

На островах в ближайшие годы планируется внедрить технологии, направленные на сокращение вредных выбросов. В том числе – единую систему контроля качества воздуха. В области будут вести учет соответствующих параметров, а также использовать инструменты поглощения парниковых газов.

«Сахалинская область – первый регион, который приступает к этой работе. Это большая ответственность, поскольку мы будем примером для всей страны, – отметил Валерий Лимаренко. - Очень важно, чтобы выгоды от результатов климатического эксперимента ощутили все жители области. Во-первых, должна улучшиться экология – это самое главное, поскольку касается здоровья людей. Во-вторых, в лучшую сторону может измениться инвестиционный климат – в области появятся условия для развития альтернативной, в том числе водородной энергетики. Когда-то мы были пионерами в СПГ. Настало время открывать новые горизонты».

Климатический эксперимент станет логичным продолжением областной программы «Чистые острова», в рамках которой в регионе создается инфраструктура для заправки автомобилей экологически чистым топливом, ликвидируются незаконные свалки, ведется газификация и модернизируется коммунальная сфера. Еще одна составляющая эксперимента – создание на базе Сахалинского госуниверситета регионального климатического центра. Эта работа ведется совместно с Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А.Израэля.

Напомним, ранее Россия взяла на себя обязательства по Парижскому соглашению о климате, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Пилотным регионом выбрана Сахалинская область, где за 5 лет планируют добиться «углеродной нейтральности». Это означает, что парниковые газы, выбрасываемые в процессе производства, будут поглощаться. Кстати, программы по уменьшению углеродного следа уже реализуют крупные нефтегазовые компании, работающие в рамках проектов «Сахалин-1, 2, 3».