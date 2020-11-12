Постпред РФ при ООН: Россия готова обсудить ситуацию с Навальным в Совбезе

Постпред России при ООН Василий Небензя. Фото: REUTERS

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя подтвердил, что Россия готова вынести ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным на обсуждение в Совбезе ООН, особо отметив, что российская сторона «ничего не боится и ничего не скрывает».

- Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный, — сказал он.

Небензя уверен, что другие страны просто боятся выносить эту тему на обсуждение.

Он также подтвердил, что наша страна согласовывает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) условия приезда в Россию и работы на ее территории миссии ОЗХО, которая будет расследователь произошедшее с Навальным. Согласование ведется в соответствии с одной из статей Конвенции о запрещении химоружия.

Касаясь возможности выхода РФ из ОЗХО, Небензя сказал:

- Мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем.

И особо отметил, что в целом Россия считает ОЗХО важной международной организацией, много сделавшей для предотвращения и запрета производства и применения химического оружия.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете, который произвел экстренную посадку. В городе Омск Навальный был госпитализирован, позднее его вывезли в Германию на лечение. В Берлине утверждают, что он был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», Россия эту версию отвергает. В настоящее время Навальный чувствует себя хорошо, но продолжает оставаться в Германии.

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