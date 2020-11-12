«Февраль – март будут переломными»: эксперты оценили перспективы борьбы с пандемией

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева: «Меры поддержки бизнеса во время пандемии - отсрочки по платежам и сохранение моратория на проверки контрольно-надзорными органами» Фото: Андрей МИНАЕВ

Коронавирус отбросил Россию в развитии на полтора года назад, сообщил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени», который открылся 11 ноября в Москве.

Эксперты оценили нынешнее состояние экономики России, дальнейшую поддержку населения и бизнес. Но самое главное –эксперты и просто креативные люди со всей страны предложили 15 тысяч идей, которые придадут импульс в развитии социальной, технологической сфер и экономики страны. Из них отобрано 300 самых перспективных. Первая часть проектов уже поступила в работу как на региональном, так и на федеральном уровне.

ЕЩЕ 2 ТРИЛЛИОНА НА 2021 ГОД

«COVID, он с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на 1,5 года назад, - сообщил участникам форума Андрей Белоусов. - Причем отбросил очень неравномерно, под удар у нас попали определенные сектора: это прежде всего транспорт, пассажирский транспорт, это значительная часть сектора малого и среднего предпринимательства, где-то примерно треть, если говорить по численности»

Еще хуже ситуация в гостиничном бизнесе. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, столичная индустрия гостеприимства в 2020 году просела на 60%.

На форуме «Сильные идеи для нового времени» эксперты оценили состояние экономики России Фото: Андрей МИНАЕВ

Эксперты отмечают, что коронавирус уже обошелся федеральному бюджету в 4 трлн. рублей. В первую очередь деньги были направлены на укрепление системы здравоохранения, поддержку населения и бизнеса, балансирование региональных бюджетов. В 2021 году, как отмечает первый вице-премьер, расходы бюджета на преодоление пандемии составят еще 2 трлн. рублей. Причем, деньги в первую очередь пойдут на поддержку людей.

Власти также планируют стимулировать развитие экспортно-ориентированных производств, поддерживать малое предпринимательство и дальнейшее развитие крупных инфраструктурных проектов. Для уверенного развития страны требуется ежегодный рост инвестиций на уровне 5%. Другое дело, что основная часть этих денег могут быть только частными (в бюджете нет таких средств).

Эксперты считают, что пандемия оказывает лишь тактическое влияние на экономику.

«Надеюсь, что февраль – март – вот эти месяцы будут переломными. И мы увидим такие тенденции, которые внушат всем устойчивый оптимизм», - пояснил Андрей Белоусов.

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что пандемия снизит влияние на экономику страны, когда вакцинация будет массовой, определив этот срок – «до года». При этом продление таких мер господдержки российского бизнеса, как отсрочки по обязательным платежам и мораторий на проверки предприятий, являются актуальными во вторую волну коронавируса.

«Если мы говорим о второй волне, и какие меры поддержки могут быть актуальны - отсрочки по платежам и сохранение моратория на проверки контрольно-надзорными органами», - пояснила Светлана Чупшева.

«КАРТА БУДУЩЕГО»

При этом пандемия оголила многие перекосы в мировой экономике. В рамках форсайт-сессии «Карта будущего: ожидания и сценарии 2020 – 2035» эксперты поделились возможными сценариями развития мира. Эксперты считают, что человечество в ближайшие годы столкнется с целым рядом критических угроз, порожденных внутренними противоречиями мировой экономической и политической систем, а также влиянием новых технологий и климатическими изменениями. Они могут привести к глобальным конфликтам, в том числе цифровым, распаду ряда международных объединений и «островизации» мира (объединении ряда стран в новые экономико-политические союзы), однако велики шансы того, что в итоге удастся построить новый высокотехнологичный мир зеленого посткапитализма.

В ряду успешных стран есть место и для России.

«Климатические изменения даже в самом неприятном сценарии дают нам уникальный шанс, связанный с тем, что за счет климатических изменений в мире количество плодородных земель уменьшается, потому что климатические перепады становятся гораздо более серьезными. В России - наоборот, за счет изменений климата количество посевных земель существенно увеличивается. Это наш шанс, так как это земли, которые еще не испорчены «генетическим монополизмом» - химией, то есть мы можем еще и давать очень качественное продовольствие, - отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков. - В потенциале мы можем иметь 5-10-кратный объема производства».

Причем, помимо перспективной стратегии «продовольствие – новая нефть» у России есть еще несколько: создание «умных» транспортных коридоров, производство чистой энергии (включая водородную), экспорт глобальной безопасности (в том числе цифровой, технологический и образовательный суверенитет). Понятно, что для развития этих стратегий требуется человеческий капитал. Причем, не элитарный, а общестрановой. Но это вполне возможно создать на принципах справедливости и массовой уникальности.

«Это то, что может России по-другому прожить 20-е годы: максимально быстро пережить пандемию, уйти от нового левого национализма, избежать период полураспада, сконцентрироваться в ближайшие годы на построении собственного «острова» и собственной системы технологических стандартов. С некоторым отставанием перейти в модель «зеленого посткапитализма» на правах равноправного партнера и занять другое место в новом витке глобализации, который неизбежно наступит в 30-е годы, - резюмирует Дмитрий Песков. - Мы хотим свое место за столом и право на разговор о правилах игры с партнерами. Мы думаем, что благодаря представленной стратегии это возможно».

Дмитрий Песков рассказал о перспективной стратегии «продовольствие – новая нефть» Фото: Андрей МИНАЕВ

ЗАДАЧА – РЕАЛИЗОВАТЬ ИДЕИ

Но вернемся от «высоких материй» и далеко идущих планов к задачам, которые необходимо решать буквально сегодня…

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени», - Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс – получили от экспертов около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Проекты были разбиты по семи направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса». Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

Многие из предложений вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, а более 670 идей уже получили поддержку.

«Я благодарна, что подключились активно федеральные ведомства, которые попросили сделать выборку идей и проектов, находящихся в зоне их компетенций. Сегодня уже очень многие ведомства отобрали предложения и готовы системно поддерживать и решать те проблемы, которые видят лидеры этих проектов, - отметила Светлана Чупшева. - Форум - только начало огромной работы. Наша задача будет - чтобы все эти идеи и проекты были реализованы».