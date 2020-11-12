За год в Сахалинской области провели свыше 6700 телемедицинских консультаций

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Рабочая группа Государственного Совета РФ по социальной политике обсудила опыт применения телевизионных консультаций в медицине. В мероприятии принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава островного региона предложил стандартизировать на уровне страны важные процессы в здравоохранении. В частности, заняться цифровизацией первичного звена с широким внедрением электронных медицинских сервисов. Это позволит существенно сократить время ожидания в очередях – люди смогут быстрее попасть на прием к нужному специалисту. Руководители других регионов страны поддержали инициативу.

«Единый стандарт должен быть внедрен во всех уголках России, ведь именно унификация представляет для нас интерес. Она позволяет наиболее эффективно решать вопросы доступности медицинской помощи», – подчеркнул Валерий Лимаренко.

На заседании рабочей группы Госсовета губернатор также рассказал о проектах в сфере социальной защиты. В районах были созданы мобильные бригады для помощи пожилым людям 65+, маломобильным гражданам, инвалидам, паллиативным пациентам. В состав межведомственных бригад входят сотрудники администраций, медики, социальные работники, волонтеры.

На базе областного реабилитационного центра создан пункт проката технических средств реабилитации (ТСР). Там можно на безвозмездной основе получить кресло-коляску, в том числе с электроприводом, а также трости, ходунки, костыли, противопролежневые и беспружинные матрацы. Пункты проката сегодня действуют в 15 районах области. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи с детьми-инвалидами могут получить до 1 миллиона рублей на приобретение дорогостоящих технических средств реабилитации.

Всего в островной области действует 197 мер социальной поддержки. Чтобы сахалинцам и курильчанам было удобнее оформлять их, с нового года планируется ввести принцип «одного заявления». Остальные документы будут запрашиваться благодаря межведомственному взаимодействию.