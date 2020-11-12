«Люди рассчитывают на нас»: Мишустин вдвое увеличил субсидии для нуждающихся семей с детьми

На субсидии малообеспеченным семьям с детьми правительство направляет дополнительно еще 62 млрд рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам и страховым взносам. Она будет распространяться на компании малого и среднего бизнеса, а также на индивидуальных предпринимателей. Каникулы продлятся еще три месяца, сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, дополнительно поддержать предпринимателей предложил президент Владимир Путин в конце октября. Правительство выполнило поручение главы государства.

- Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Речь идет о тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок, - пояснил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

Напомним, весной бизнес уже получил одну отсрочку. Предпринимателям, пострадавшим от карантина, разрешили повременить с уплатой налогов и страховых взносов. А теперь продлили полугодовые каникулы еще на три месяца. При этом мораторий на проверки продлили на весь 2021 год. Правда, по мнению экспертов и представителей бизнес-объединений, такому решению сложно радоваться. Ведь отсрочка – это не амнистия. Если в следующем году придется платить налоги сразу за два года, то такое бремя большинство предпринимателей не осилят. Восстановление спроса пока не прогнозирует.

Дополнительную помощь получат не только бизнесмены, но и малоимущие граждане.

- В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, конечно, люди, которые остались без работы, и семьи с детьми, - пояснил глава Кабмина. - Правительство должно сделать все необходимое для решения тех проблем, с которыми столкнулись наши сограждане. Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести.

Одна из антикризисных мер – ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям, воспитывающих детей от трех до семи лет. Она составляет 50% от прожиточного минимума. В регионах это разная сумма, но в среднем по стране это 5500 рублей в месяц. По словам Мишустина, на эти субсидии правительство направляет дополнительно еще 62 млрд рублей. Таким образом общая сумма выплат нуждающимся семьям в этом году составит 123 млрд рублей. Их получат родители более четырех миллионов детей от трех до семи лет.