Российские экосексуалы раскрыли свои секреты Ксении Собчак

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Сегодня они действуют и в России. Правда, свою заботу об окружающей среде наши экосексуальные соотечественники проявляют не в виде скандальных перфомансов, а просто сортируя бытовые отходы и отказываясь от неэкологичных форм потребления. В очередном выпуске шоу «Осторожно, Собчак» его ведущая Ксения Собчак плотнее познакомилась с этим необычным сексуально-экологическим движением.

- Заботиться об окружающем мире - правильно, модно и сексуально, - сформулировала Ксения Анатольевна основной лозунг российских экосексуалов. И с этим трудно не согласиться, ведь проблемы загрязнения природы разнообразными человеческими отходами в развитых странах давно стоят на одном из первых по важности мест. Можно, конечно, производить миллионы тонн мусора и просто вывозить его за деньги в страны Азии и Африки, превращая их в огромные помойки, но экосексуалы считают, что так поступать не сексуально. Куда лучше проявить свою любовь к планете и природе, собственными усилиями сократив мусорный поток, ежечасно производимый человечеством.

- Экосексуал – это человек, который очень любит природу, защищает ее, ставит ее превыше всего. Я приобщился к природе, потому что в мегаполисе очень трудно найти вдохновение и спокойствие, вокруг так много народу, что не знаешь, куда бежать. В природу надо бежать! А когда в природу бежишь, то там вокруг мусор. Все к нему уже привыкли, но я начал с мусором бороться, - рассказывает о своем превращении в экосексуала один из героев Собчак, украинский музыкант Иван Дорн. - Если твоя девушка – не экосексуалка, твоя миссия – заставить ее полюбить это дело, собирать с тобой мусор. У нас в семье, например, моя жена учит меня правильно сортировать мусор и весь дом сейчас похож на мусорный контейнер. Мы сортируем отходы, раскладываем их по разным пакетам, от пластика практически отказались.

Экосексуальный подход к защите окружающей среды пусть и несколько экстравагантен, но очень своевременен. В целом все люди понимают, что сегодняшние модели потребления практически гарантирую человечеству серьезнейшие экологические проблемы. Но в то, что эти проблемы наступят со дня на день, мало кто верит. А между тем простые цифры показывают, что точка невозврата если еще и не пройдена, то уже очень близка. За последние годы количество мусора в России выросло вдвое, а общая площадь свалок в стране стала сопоставимой с территорией Нидерландов.

Остановить это мусорное цунами может каждый из нас. Для этого достаточно пересмотреть несколько элементарных бытовых привычек, связанных с мусором – и они действительно будут любовью и спасением для природы.

- У меня дома три контейнера для отходов – обычный мусорный, контейнер для вторсырья и небольшая коробочка для опасных отходов, то есть батареек, лампочек, градусников. Контейнер для вторсырья мы выносим в сетки для вторсырья во дворе или отвозим в экоцентр «Собиратор», где сдаем на переработку. Люди зачастую не доверяют контейнерам, которые стоят во дворе. Но им можно доверять! – рассказала Ксении Собчак организатор экологического движения «Раздельный сбор» Валерия Коростелева.

Действительно, вот уже скоро год, как с января 2020 года в московских домах появились контейнеры для разных сортов мусора, установленные городскими властями в рамках единой программы раздельного накопления отходов. Контейнеры синего цвета предназначены для вторичных ресурсов – металла, стекла, пластика и бумаги. Серые контейнеры принимают загрязненные вещи, пищевые отбросы, керамику, хрусталь и прочие неперерабатывемые материалы. Много полезной информации и интересных фактов о раздельном сборе мусора можно найти на официальном сайте программы «Чистая Москва». Но главное – это не только читать про экологию, но и самому включаться в современное и очень нужное для природы движение по уменьшению производства отходов. И тогда самые страшные сценарии мусорного апокалипсиса так и останутся всего лишь предупреждением, а не окружающей нас мрачной действительностью.