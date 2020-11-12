РУСАДА и Запад требуют реформировать ВАДА, но каждый – по-своему

Возможно, Россия и Запад требуют разных реформ ВАДА. Фото: EAST NEWS

14 антидопинговых организаций потребовали от ВАДА стать более независимой и прозрачной. А заодно заявили, что в руководстве Всемирного антидопингового агентства должно быть больше спортсменов и представителей национальных антидопинговых комитетов.

«Спортсмены проходят тесты на допинг, большая часть этих тестов проводится национальными антидопинговыми агентствами. Но при этом ни спортсмены, ни агентства не представлены должным образом в WADA», - говорится в заявлении, которое подписали Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания и США. Это самые мощные национальные антидопинговые агентства. Их голос обычно звучит громче всех, когда речь идет о спорных моментах. Например, таких – отстранять Россию от Олимпиад или нет. И читать, видимо, их обращение надо так: дайте нам в руки полное право управлять ВАДА.

На следующий день Россия тоже решила присоединится к требованиям. «Деятельность любой антидопинговой организации любого уровня должна быть независимой и прозрачной. Кроме того, возможно, пришло время для того, чтобы посмотреть на саму роль и значение антидопинговых организаций. Это не карательный орган, который ставит своей главной задачей наказывать или накладывать санкции», - сделали заявление в РУСАДА.

И тут, возможно, Россия и Запад требуют разных реформ. Какой независимости хотят 14 антидопинговых организаций, написавших воззвание к ВАДА? Скорее всего, они хотят, чтобы ВАДА не зависела от МОК. То есть вообще откололась от олимпийского движения и перестала быть спортивной организацией. Вместе с тем эти 14 комитетов, видимо, хотят получить себе места в правлении ВАДА. И, например, для российского спорта в нынешней ситуации это плохо – потому как те самые 14 антидопинговых комитетов требовали самых серьезных наказаний для России, вплоть до отстранения на Олимпиада.

Чего же хочет РУСАДА? Скорее всего, чтобы ВАДА, наоборот, была лишена права выносить наказания и накладывать санкции. Чтобы этим занимались спортивные федерации либо МОК. В таком случае ВАДА не сможет лишать российских спортсменов флага на Олимпийских играх.

Так что вроде бы требования к ВАДА одни и те же, но читать их надо по-разному. И вся эта активность вокруг Всемирного антидопингового агентства сейчас может быть неслучайной. Именно в это время арбитры CAS решают, отстранять Россию от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года. Решение должно быть вынесено в течение ближайших недель. И требование к ВАДА от 14 самых весомых национальных антидопинговых агентств стать еще более независимым, может выглядеть как некая форма давления.