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Звезды

Премия первых леди: Наталья Бочкарева подтвердила замужество, а Лиза Арзамасова сверкнула помолвочным кольцом

До начала второй волны ограничений знаменитости успели посетить одну из последних светских вечеринок года
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Наталья Бочкарева впервые подтвердила замужество.

Наталья Бочкарева впервые подтвердила замужество.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премия «First Ladies Awards Russia'20», которая отмечает заслуги первых леди во всех сферах, можно сказать, закрыла сезон столичных тусовок: с 13 ноября все культурные мероприятия отменяются на два месяца из-за коронавируса - не будет ни новогодних, ни рождественских гуляний. Зная это, знаменитости собирались на премию, как на праздник: сверкали мехами, бриллиантами, роскошными нарядами...

Необычная статуэтка победителям - черный бюст музы.

Необычная статуэтка победителям - черный бюст музы.

Так, повзрослевшая "папина дочка" Лиза Арзамасова, которой досталась победа в номинации "Доброе сердце", появилась на премии в нежном платье и с романтической укладкой. А на безымянном пальце актрисы, переставшей скрывать свой роман со звездой фигурного катания Ильей Авербухом, поблескивало кольцо с бриллиантом.

Актриса Елизавета Арзамасова.

Актриса Елизавета Арзамасова.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Какое красивое, это помолвочное? - поинтересовались у Арзамасовой репортеры.

- Позвольте не отвечать на личный вопрос, - кокетливо улыбнулась Лиза. - Да, оно очень красивое, мне очень нравится. Но завидовать не надо даже белой завистью...

Красавица-актриса Ирина Безрукова, которая выбрала для вечеринки брючный костюм с причудливым блестящим узором, имитирующим кожу питона, оказалась более расположена к откровениям.

Актриса Ирина Безрукова.

Актриса Ирина Безрукова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нет, сейчас я не влюблена, - призналась артистка. - Хотелось бы, конечно - в состоянии влюбленности мне легче работается, все сложности проще преодолеваются. Но, увы, гормональный взрыв не может длиться вечно - все проходит, это законы природы. Одноразовые отношения меня не интересуют: в интернете я не знакомлюсь, бегать на свидания по 4 раза в неделю нет времени.

Актриса Дарья Мельникова.

Актриса Дарья Мельникова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущая премии Лера Кудрявцева.

Ведущая премии Лера Кудрявцева.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певицу Викторию Цыганову на премию пригласили в качестве дизайнера: уже 25 лет она выпускает одежду собственного бренда. Все дорого-богато: соболиные меха, ручная вышивка в стиле "а-ля рус", роскошные русские узоры на всех предметах гардероба, вплоть до сапожек. А главная фишка Цыгановой - фирменные душегрейки: стеганые куртки без рукавов. В одной из таких пришла и сама артистка.

Вика Цыганова в своей фирменной душегрейке.

Вика Цыганова в своей фирменной душегрейке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я открыла свой бутик, участвовала в неделе моды в Сочи - дел и планов громадье! - без ложной скромности похвасталась Виктория, демонстрируя невероятную для своих 57 лет точеную фигуру. - Моя одежда стоит дорого, но как я всегда говорю - не дороже денег. Потому что каждую вещь делают от трех до шести человек. Это целое искусство, музейные экспонаты. Да-да, мои вещи могут поспорить с яйцами Фаберже!

Жена певца Стаса Костюшкина анфас...

Жена певца Стаса Костюшкина анфас...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...и со спины.

...и со спины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева в этот вечер много говорила о своей актерской школе, за которую и получила премию. А еще призналась, что стала тиктокершей - записывает смешные видео для социальной сети, которую облюбовало юное поколение. Рассказывая про ТикТок, актриса так увлеклась, что нечаянно подтвердила: она действительно вышла замуж. Как писал сайт kp.ru, в прошлом году Бочкарева вступила в брак с личным помощником по имени Роман, который помогает ей с актерской школой. Правда, сама звезда тогда категорически все отрицала.

Актриса Наталья Бочкарева.

Актриса Наталья Бочкарева.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ТикТок - это лучшее средство от семейных ссор, - поделилась актриса. - Когда мы всей семьей сидели на изоляции, то днем расходились по своим комнатам, занимались учебой-работой (у актрисы двое детей-подростков от первого брака. - Ред.), а вечером встречались и все вместе записывали ролики. Даже супруг помогает мне советами в свободное от работы время. Конечно, не все понимают мою активность в соцсетях, мол, ТикТок - это вообще для подростков. Но когда-то нашим мамам то же самое говорили про компьютеры и интернет...

Актриса Полина Максимова.

Актриса Полина Максимова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда Comedy Woman Елена Борщева.

Звезда Comedy Woman Елена Борщева.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на бушующую пандемию, большинство знаменитостей на вечеринке про маски даже не вспоминали. А вот ведущая премии Лера Кудрявцева к мероприятию подошла ответственно: телеведущая прихватила с собой специальный приборчик - пульсоксиметр, который при надевании на палец выдает уровень насыщения крови кислородом, определяя, болен ли человек. Прежде, чем обнять-поцеловать победительниц, Лера всех "прогоняла" через прибор. К слову, самый крутой результат показала Наталья Бочкарева: 100%. После "кокаинового скандала", в который актриса угодила в прошлом году, актриса полностью отказалась от вредных привычек.

Актриса Анна Цуканова-Котт.

Актриса Анна Цуканова-Котт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Победительницы премии

Вика Цыганова: номинация «Русский Стиль»;

Анна Нетребко: номинация «Гордость нации»;

Полина Максимова: номинация «На максимуме»;

Алла Довлатова: номинация «Голос России»;

Гостья вечера - певица Марго.

Гостья вечера - певица Марго.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Безрукова: номинация «Грация»;

Наталья Бочкарева: номинация «Твори добро»;

Светлана Хоркина: номинация TOP Style;

Лиза Арзамасова: номинация «Красота внутри, или Доброе сердце»;

Дарья Мельникова: номинация Happy Woman;

Гостья премии Ирина Гвелесиани, генеральный директор SNF Vostok.

Гостья премии Ирина Гвелесиани, генеральный директор SNF Vostok.

Фото: предоставлено организаторами

Юлия Костюшкина: номинация Wellness;

Лена Борщева: номинация «Наставник»;

Анна Цуканова-Котт: номинация «Интеллектуальные деликатесы»;

Анжелика Агурбаш: номинация «Голос мира» и другие.

Шоу-бизнесЗвезды: выход в свет

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