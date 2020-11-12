Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

«Красивая. Но не похожа!» - поклонники Элины Быстрицкой обсуждают новый памятник на ее могиле

Скульптурная композиция, высотой больше двух метров, была торжественно открыта на Новодевичьем кладбище
Татьяна ЗИМНЯЯ
КомментироватьОставить комментарий
Скульптура выполнена из единого блока белого мрамора.

Скульптура выполнена из единого блока белого мрамора.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

11 ноября на могилу Быстрицкой пришли ее коллеги по Малому театру, министр культуры РФ Ольга Любимова, братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян и просто поклонники народной артистки СССР. Все восхищались. Скульптура, выполненная из единого блока белого мрамора, действительно хороша. Изумительная женская фигура сидит на камне, прижимая к груди театральную маску, словно ребенка - театр для Элины Авраамовны был всем.

Но мало кто знал, что эту мраморную фигуру заказала… сама Быстрицкая. И даже частично ее оплатила. Заказ был сделал много лет назад скульптору Фридриху Согояну, лауреату Ленинской премии, народному художнику России, ученику Евгения Вучетича. С ним Быстрицкая дружила, познакомилась еще в Киеве, где работал Согоян, а Быстрицкая родилась, выросла и выучилась на артистку. Эскизный проект, концепцию монумента она утвердила при жизни.

Актриса, высеченная в белом мраморе, первоначально должна была стоять у входа в Женский Центр, который Элина Авраамовна собиралась открыть на Цветном бульваре. Но с Центром духовного и физического развития случилась скандально-криминальная история. Его не открыли. Скульптура осталась невостребованной. Но она так понравилась актрисе, что она попросила поставить ее у себя на могиле, когда придет время.

Фигура сидит на камне, прижимая к груди театральную маску.

Фигура сидит на камне, прижимая к груди театральную маску.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После смерти Быстрицкой и Фридриха Согояна в прошлом году, его сыновья Микаэль и Ваге завершили задуманное.

Ну а поклонники народной артистки, которые пришли положить цветы на ее могилу, начали бурно обсуждать, насколько изображение похоже на саму актрису. И пришли к выводу: «Очень красивый памятник. Но Быстрицкая на себя не похожа!». Так ли это – вопрос личного восприятия. Возможно, поклонники просто забыли, какой была актриса в молодости. Ведь в мраморе высечена молодая женщина.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года в одной из московских больниц. Ей был 91 год.

КультураКультура: КУМИРЫЭлина Быстрицкая: Досье KP.RU

Рекомендуемые