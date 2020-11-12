«Красивая. Но не похожа!» - поклонники Элины Быстрицкой обсуждают новый памятник на ее могиле

Скульптура выполнена из единого блока белого мрамора. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

11 ноября на могилу Быстрицкой пришли ее коллеги по Малому театру, министр культуры РФ Ольга Любимова, братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян и просто поклонники народной артистки СССР. Все восхищались. Скульптура, выполненная из единого блока белого мрамора, действительно хороша. Изумительная женская фигура сидит на камне, прижимая к груди театральную маску, словно ребенка - театр для Элины Авраамовны был всем.

Но мало кто знал, что эту мраморную фигуру заказала… сама Быстрицкая. И даже частично ее оплатила. Заказ был сделал много лет назад скульптору Фридриху Согояну, лауреату Ленинской премии, народному художнику России, ученику Евгения Вучетича. С ним Быстрицкая дружила, познакомилась еще в Киеве, где работал Согоян, а Быстрицкая родилась, выросла и выучилась на артистку. Эскизный проект, концепцию монумента она утвердила при жизни.

Актриса, высеченная в белом мраморе, первоначально должна была стоять у входа в Женский Центр, который Элина Авраамовна собиралась открыть на Цветном бульваре. Но с Центром духовного и физического развития случилась скандально-криминальная история. Его не открыли. Скульптура осталась невостребованной. Но она так понравилась актрисе, что она попросила поставить ее у себя на могиле, когда придет время.

Фигура сидит на камне, прижимая к груди театральную маску. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После смерти Быстрицкой и Фридриха Согояна в прошлом году, его сыновья Микаэль и Ваге завершили задуманное.

Ну а поклонники народной артистки, которые пришли положить цветы на ее могилу, начали бурно обсуждать, насколько изображение похоже на саму актрису. И пришли к выводу: «Очень красивый памятник. Но Быстрицкая на себя не похожа!». Так ли это – вопрос личного восприятия. Возможно, поклонники просто забыли, какой была актриса в молодости. Ведь в мраморе высечена молодая женщина.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля 2019 года в одной из московских больниц. Ей был 91 год.