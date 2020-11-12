Путин напомнил Абхазии, кто у нее партнер номер один

Президент Абхазии Аслан Бжания и президент РФ Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Столько регионов бывшего Советского Союза в последние годы увлеклись «многовекторностью», что Владимир Путин - умышленно или случайно - начал встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией с напоминания.

- Пандемия оказывает влияние на экономику, но Россия остается для Абхазии номер один, - заявил Путин. - Я уж не говорю про туризм, но у нас есть и другие очень важные составляющие сотрудничества. Это и сельское хозяйство и телекоммуникации, все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения.

Бжания был одним из немногих лидеров, которые в этом году несмотря на коронавирус приехали в Москву на Парад Победы. И за помощь Абхазии в борьбе с этой болезнью Бжания поблагодарил Россию в первую очередь.

- Друзья, как известно, познаются в беде, в последнее время мы эту поддержку почувствовали, - сказал он. - Это неоценимый вклад в наших условиях. Мы вам за это очень признательны.

- Знаю, что наши медики работают в «красной зоне» гудаутской больницы, министерство обороны разворачивает там свой госпиталь, - сказал Путин. - Надеюсь, что наша помощь оказывается существенной.