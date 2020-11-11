Дмитрий Шепелев перестал скрывать чувства к новой возлюбленной

Телеведущий сам показал трогательное фото с любимым человеком Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Шепелев больше года живет вместе с возлюбленной Екатериной Тулуповой, ее дочерью Ладой и сыном Платоном. Телеведущий до недавнего времени скрывал свои чувства к блондинке, хотя и говорил, что очень счастлив. А на днях бывший возлюбленный Жанны Фриске поделился трогательным фото.

Дмитрий Шепелев показал идиллию с Екатериной Тулуповой. В блоге телеведущий опубликовал фотографию с любимой. Он нежно целует избранницу. "Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех!", - обратился шоумен к новой жене.

Стоит отметить, что буквально несколько дней назад Дмитрий рассказал, что он и его семья решили сменить место жительства. По словам звезды, они уже смотрят апартаменты, выбирая квартиру мечты для покупки. "Обессиленные после изматывающих просмотров, прогуливаемся с Катей по Патриаршим. Она говорит: «Десять лет назад я сидела в ресторане, смотрела на дом напротив и думала, как было бы круто жить здесь, в этом районе, в этом доме. А сегодня мы посмотрели квартиру в этом самом доме и решили, что даром она нам не нужна»", - делится Шепелев.

А потом рассказал свою историю. "Много лет назад, когда я еще жил в Минске, посетил Москву по делам. Одна посольская семья пригласила меня в гости. У них была огромная (как мне тогда показалось) квартира с высоченными четырехметровыми потолками, французскими люстрами, паркетом и лепниной на потолке. И тогда я подумал: «Господи, как же хорошо! Вот бы мне когда-нибудь так жить». И вот час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю - не хочу. Могу. Но не хочу, мне не нужно». Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны", - посетовал Дмитрий.

Кстати, Катя, которая воспитывает дочь Ладу от предыдущих отношений, отлично ладит с маленьким Платоном. Влюбленные познакомились благодаря детям - Платон и Лада ходили в один детский сад. Пара старается проводить время не только с малышами, но и вдвоем.

"Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине, - с завистью. Только недавно до меня дошло, как это важно - отвлечься и посвятить время самому себе, партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей", - рассказывал Шепелев.

К малышке Ладе он находил подход постепенно. "Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. Если к девочке хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока... Она сразу, если не плачет, то выражает протест. Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорили: «Успокойся, возле тебя маленький ребенок». А я так бесился, как будто возле меня была какая-то взрослая женщина. Мне потом объяснили, что все девочки такие", - откровенничал Дмитрий.

Сейчас он мечтает о большой семье. "Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуки, и нас так много, и, чтобы всем нам поехать отдыхать, мы берем в аренду «Икарус», а я сижу на переднем сиденье", - резюмировал телеведущий.