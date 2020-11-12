Количество клиентов Совкомбанка не использующих наличные выросло в 3 раза

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Бесконтактный способ оплаты с помощью мобильного телефона становится все более популярным: за два года доля клиентов Совкомбанка, которые оплачивают покупки только с помощью смартфонов выросла в три раза – с 5% до 14% от общего числа держателей карт. При этом, как оказалось, рост произошел вовсе не за счет активно использующей гаджеты молодежи, а за счет более взрослой аудитории. За последние два года самый большой прирост среди клиентов, использующих только бесконтактную оплату с помощью телефона и мобильного приложения, показала группа возраста 45 лет и старше.

Как показывает статистика, аудитория мобильного приложения стремительно взрослеет. Среди всех держателей банковских карт Совкомбанка доля молодежи неизменно увеличивалась с 2018 года – благодаря одному из самых популярных продуктов банка, карты «Халва». «Халва» пользуется спросом у молодых клиентов за счет привлечения в партнерскую сеть магазинов, интересных именно молодежной аудитории, а также благодаря выгодным условиям кэшбэка при платежах со смартфона, используя приложения ApplePay, GooglePay, SamsungPay и пр.

Однако среди тех, кто уже платит за покупки только с помощью мобильного телефона, заметный рост показала более возрастная аудитория – люди от 45 лет и старше. Если в октябре 2018 года средний возраст таких «цифровых» клиентов составлял 35 лет, то в октябре 2020 года он вырос до 39 лет. Всего за два года доля клиентов возраста 45+ увеличилась на 18%.

Чаще всего расплачиваться с помощью смартфона предпочитают женщины. Среднестатистический портрет наиболее активного пользователя мобильных платежей - замужняя дама в возрасте 45 лет и старше. Если в 2018 году в группе «цифровых» клиентов мужчин было 53%, то в 2020 году их доля снизилась до 49% , а число женщин, напротив, выросло до 51%. При этом и среди мужчин, и среди женщин выросла доля семейных: женатых мужчин стало больше на 6%, замужних женщин – на 5%.

Интересна и география клиентов Совкомбанка, предпочитающих мобильные платежи. Выяснилось, что наиболее активно бесконтактный способ оплаты распространяется в северных регионах нашей страны. Москва, традиционно лидирующая во многих рейтингах, в этот раз оказалась только на втором месте. Первое место неожиданно досталось Архангельской области. Доля клиентов Совкомбанка, использующих для оплаты покупок и денежных переводов только смартфон, в этом регионе составляет 25% от числа всех активных клиентов банка. Всего же места в Топ-5 регионов, жители которых предпочитают бесконткактный способ оплаты, распределились следующим образом: Архангельская область (24%), Москва (22%), Республика Коми (19%), Мурманская область (19%), Магаданская область (18%).