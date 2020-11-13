Из Казахстана на Дальний Восток: истории современных переселенцев

Есть в Южной Якутии территория опережающего развития с центром в городе Нерюнгри, которая так и называется ТОР "Южная Якутия". Расположена она на площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский", принадлежащих угледобывающей компании "Колмар". Основной специализацией ТОР является добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В отношении этих рынков УК "Колмар" ставит амбициозную задачу - стать одним из лидеров по поставке премиальных сортов "черного золота". Для этого компания реализует несколько инвестиционных проектов - в частности, построены шахта "Инаглинская", обогатительная фабрика "Инаглинская-2" и шахта "Восточная-Денисовская" в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). А это значит, что компании нужны новые кадры.

Шахта Инаглинская будет одним из лидеров по поставке премиальных сортов "черного золота". Автор фото: Пресс-служба УК Колмар

Почему Казахстан?

- Сегодня мы испытываем серьезный кадровый дефицит, и покрыть его за счет местных, якутских специалистов в полном объёме не удается. Соответственно, мы расширили зону привлечения сотрудников. В первую очередь нам интересны кандидаты, имеющие опыт работы в горнодобывающей отрасли и готовые к переезду на постоянное место жительства в Якутию, - рассказывает директор по персоналу ООО «УК «Колмар» Алена Гаврилова. - Понятно, что специалисты, живущие в южных регионах России, вряд ли покинут территорию, где им комфортно. Их можно привлечь к работе только вахтовым методом. А вот соотечественники из Казахстана, как показала практика, во многих случаях соответствуют нужным нам критериям: у них есть опыт, и они готовы переехать с семьей на постоянное место жительства в Якутию.

Сегодня на предприятиях УК "Колмар" в Нерюнгринском районе трудится уже довольно много людей, переехавших из Казахстана. Что характерно, это представители основных, можно сказать, элитных шахтёрских профессий: проходчики, горные мастера, горнорабочие очистного забоя, операторы пульта управления загрузки угля. Наверняка их могло быть и больше, если бы не помешала пандемия, повлекшая временное закрытие границ.

А началось все с двух ярмарок вакансий, которые в городах Шахтинске и Рудном (Казахстана) которые в октябре 2018 года провели представители ООО «УК «Колмар» и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. С тех пор ярмарки стали регулярными и проводились в разных городах Казахстана.

В Южной Якутии наши соотечественники нашли хорошую работу, комфортное жилье и свою Россию. Автор фото: Александр Рюмин/ТАСС

"Колмар" отбирал претендентов, которые хотели бы поработать на якутских предприятиях компании. Тем, кто решился, АРЧК помогало стать участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом - получить все необходимые в таких случаях преференции (оплата переезда, подъемные и иные выплаты), а в дальнейшем стать гражданами России. В настоящее время четыре семьи при содействии Агентства уже получили российское гражданство, кто-то уже стал участником Госпрограммы и проходит стадии оформления своего правового статуса, кто-то находится на стадии сбора и подачи документов.

- Якутия, как и остальные регионы ДФО, является регионом приоритетного переселения, поэтому нам удалось договорится с коллегами из наших консульств в Казахстане о приеме желающих переехать на Дальний Восток в приоритетном порядке (без предварительной записи). Помогаем в решении возникающих у соотечественников проблем по сбору, подаче документов и их согласованию компетентными службами, а также оказанию предусмотренных законодательством мер поддержки - говорит сотрудник АРЧК, эксперт по вопросам миграции Василий Кравцов.

Они были первыми

Именно ярмарка вакансий, прошедшая в Шахтинске в начале 2019 года, помогла семье Радмиля Гимранова принять важное решение переехать в Якутию.

Сама мысль о переезде возникла, когда законодательством Казахстана был отменен льготный стаж для выхода на пенсию – все, включая шахтеров, должны были выходить на пенсию в 63 года. На тот момент Радмиль отработал под землей 29 лет, для выхода на заслуженный отдых нужно было отработать еще 11 лет. По мнению Радмиля, 40 лет подземного стажа обязательно сказались бы на его здоровье.

- Шанс дожить до пенсии был минимальный. Вот мы и стали думать с женой, как быть и что нам делать дальше, пока я не попал на ярмарку вакансий и не узнал о программе по переселению соотечественников, - вспоминает Радмиль. – Прежде чем принять окончательное решение, съездил летом 2019 года в Нерюнгри, познакомился с городом, с предприятием, пообщался с главным энергетиком (он тоже был из Казахстана), с главным механиком. Задачи мне были понятны – я имею высшее образование по специальности «горный инженер-механик», а также большой опыт работы на угольных шахтах. На работу меня брали сразу, и зарплата меня устраивала. Тем более, по программе переселения полагались льготы, подъемные, упрощённое получение российского гражданства. В свою очередь, компания брала на себя расходы по переезду, помогала в трудоустройстве членов семьи, предлагала полный социальный пакет. Вернулся, поговорил с женой, которая, кстати, гражданка России. Старшая дочь к тому времени уже училась в вузе в Санкт-Петербурге. Словом, решили – едем.

Радмиль имеет большой опыт работы на угольных шахтах. Фото: из семейного архива Радмиля Гимранова

Так в компании «Колмар» появился первый сотрудник, приехавший из Казахстана по госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Произошло это в ноябре 2019 года. Со своей стороны АРЧК помогло Радмилю подготовить все необходимые документы и в ускоренном порядке подать их в Посольство РФ в Казахстане, а затем оказало содействие в получении одобрения со стороны региональных властей Республики Саха (Якутия). В сентябре 2020 года Радмиль стал гражданином Российской Федерации.

- Переездом довольны. Природа мне здешняя очень понравилась. Красиво. Кругом лес, всегда свежий воздух, предприятие экологию не нарушает. Единственное опасение было в том, как мой организм перенесет 30-40-грудусные якутские морозы. Перенес спокойно. У нас в Казахстане, в Караганде, где я жил, зимой бывает минус 25-30 градусов плюс ветра. А здесь, когда ветра нет и сухо, и минус 40 не страшны, - говорит Радмиль. – Год я отработал механиком проходки. Шахта, где я работаю, молодая. Проходческие работы ведутся активно. Недавно первую лаву сделали. Сейчас готовим вторую.

По словам Радмиля Гимранова, программа помощи соотечественникам, решившим переехать в Россию, и нужная, и важная. Не будь ее, самые главные вопросы – где жить, где работать, как обустроиться, - решались бы с большим трудом. Госпрограмма помогает решить эти самые насущные, важные вопросы. И большой плюс, что в этой работе задействованы грамотные эксперты - специалисты АРЧК.

Все ожидания оправдались

С той самой ярмарки вакансий началась и история переезда из Казахстана в Якутию семьи Логиных – Дмитрия и Альбины (их взрослые сыновья сейчас учатся в новосибирских вузах – старший оканчивает, младший только поступил на первый курс).

Дмитрий Логин переехал в Якутию в 2018 году. Фото: из семейного архива семьи Логиных

Альбина уроженка России, но еще в советское время родители переехали в Казахстан. Там и остались. Со временем ее потянуло на родину, в Россию. Но как вернуться, какие для этого существуют возможности и механизмы, она не знала. И в это время «Колмар» и АРЧК организовали ярмарку вакансий в Шахтинске.

- Решили рискнуть, переехать в Нерюнгри. И не пожалели. Все ожидания оправдались. Компания «Колмар» выполнила все, что обещала – и по трудоустройству, и в плане помощи в поисках жилья. АРЧК помогло получить гражданство. В июне 2019 года мы получили свидетельства участников программы по переселению соотечественников, и уже через год - паспорта граждан России, - рассказывает Альбина.

Первым приехал муж в ноябре 2018 года. Устроился по специальности - горнорабочим очистного забоя 5-го разряда на горно-обогатительный комплекс «Денисовский». Через 3 месяца приехала Альбина, устроилась на другую шахту этого же ГОКа, с августа 2020 года стала работать на обогатительной фабрике «Инаглинская» оператором пульта управления на погрузке угля.

- Сегодня всё у нас хорошо. Работа и зарплата устраивают. «Колмар» помог в поисках жилья, полгода оплачивал аренду квартиры. Получили подъемные, немного подкопим еще и займемся приобретением собственного жилья. Съездили в первый отпуск – в Таиланд. Муж успел скопить денег и приобрести машину. Своим ходом проехал по России, навестил родственников, - говорит Альбина. – Конечно, помогло то, что стали участниками госпрограммы. Получили помощь, преференции, быстро оформили гражданство. Несомненно, программа нужна людям, а главное, она работает.

Логины с младшим сыном. Фото: из семейного архива семьи Логиных

Программа нужная и полезная

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется с 2007 года. Начиная с 2019 года к её реализации на территории ДФО подключилось Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

По словам эксперта по вопросам миграции АРЧК Василия Кравцова, сотрудничество с УК «Колмар» придало этой работе новый импульс.

- На примере этого взаимодействия нам удалось отработать механизм оказания содействия в переезде на Дальний Восток работников, востребованных компаниями в регионе, - отмечает Василий Кравцов. – По итогам 2019 года увеличилась численность переехавших на Дальний Восток по госпрограмме на 22% до 6,1 тысячи соотечественников. До этого момента в течение 3 лет ежегодные показатели только снижались. В этом году приходится труднее – сыграла свою роль пандемия.

Полезной и нужной называет госпрограмму директор по персоналу ООО «УК «Колмар» Алена Гаврилова.

- Большое спасибо и коллегам из АРЧК, которые быстро оказывают нам административную помощь. Мы в основном погружены в вопросы экономики, а они владеют всей нормативной документацией, у них есть наработанные контакты и связи в структурах, которые принимают решения и согласовывают прохождение кандидатов на переселение, - отмечает она.

Напомним, что Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике оказывает поддержку по переселению соотечественников на Дальний Восток России. В Республике Саха-Якутия госпрограмма реализуется с 2018 года. Подробней об условиях участия в программе можно прочитать сайте АРЧК.

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