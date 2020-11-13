Стабильность есть, остается только побеждать: Обновленная «Байкал-Энергия» поборется за медали в новом сезоне

В команде настрой боевой. Фото: Пресс-служба ХК «Байкал-Энергия»

Сейчас из-за коронавируса нельзя ходить на матчи, поэтому болеют за команды, сидя на диване. Сначала «Локомотив», затем «Сибскана» и, наконец, «Байкал- Энергия» - серебряные и бронзовые чемпионы России, обладатели Кубка России. Для многих сибиряков хоккей - это не просто яркое зрелище на льду, а целая жизнь. И она вот-вот снова забьет ключом! Новый сезон Суперлиги уже стартовал! И в нем наша дружина ставит перед собой только самые высокие цели. Главная - медали, которых болельщики ждут уже два года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНД И ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ШВЕДСКИЙ ЛЕГИОНЕР

- Задачи на сезон - создать в команде боевой настрой, - рассказывает Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, которая является партнером «Байкал- Энергии». - Поднять уровень подготовки молодежи и систематизировать работу клуба в целом.

Что нужно для возвращения в статус лидеров отечественного бенди? Помимо поддержки преданных болельщиков, конечно, самое главное - боевой состав и опытные наставники. Они в межсезонье серьезно обновились. Итак, начнем с тренерского мостика. У руля «Байкал-Энергии» встал 45-летний Евгений Хвалько. Иркутские болельщики со стажем наверняка помнят его еще по выступлениям за «Сибскану» в конце 90-х годов. Шестикратный чемпион России, закончив свою карьеру, работал в тренерском штабе красноярского «Енисея». За 6 лет работы специалиста в клубе, семь игроков доросли до сборной России, став чемпионами мира. А «Енисей» трижды становился чемпионом России, обладателем Кубка мира и дважды выиграл Суперкубок России. Помощником Евгения Хвалько назначен еще один легендарный экс-игрок «Байкал-Энергии» Константин Савченко. Ну а должность главного тренера дублирующего состава бело-синих занял один из лучших бомбардиров иркутского хоккея Сергей Юсупов.

- Мы не разделяем тренерский штаб главной и молодежной команды, - объясняет Евгений Хвалько. - Будем работать вместе. Определим принципы подготовки, а также игровую философию. Впереди тяжелая работа.

А теперь о трансферной кампании клуба - она летом выдалась «убойная». Клуб заключил контракты с пятью новичками. Самым громким переходом стал звездный шведский нападающий Мартин Ландстрем, который перебрался в далекую Сибирь из «Вестероса». Кстати, Мартин - первый шведский легионер в истории нашей команды. В активе 23-летнего скандинава 8 игр и 3 забитых мяча за сборную Швеции. В прошлом сезоне Элитсерии Мартин в 29 матчах наколотил 22 гола. Теперь ждем от шведа такой же результативности в Суперлиге!

Также к «Байкал-Энергии» присоединились один из лидеров новосибирского «Сибсельмаша» и сборной Казахстана Рауан Исалиев, экс-защитник «Мурмана» Максим Семенов, бывшие хоккеисты «Енисея» Павел Плешивцев и Вадим Чернов. Последний, на минуточку, двукратный чемпион мира в составе сборной России.

- Мы собрали крепкий боевой коллектив, - комментирует усиление Евгений Хвалько. - У всех игроков есть полезные для команды качества. Радует, что в любой момент каждый готов взять инициативу на себя.

К УСПЕХУ ВМЕСТЕ С НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ

О привлечении звездных хоккеистов и классных тренеров в такое непростое время, как сейчас, даже именитые команды страны думают осторожно. А что говорить про регионы. Футбольные и хоккейные клубы каждый год исчезают со спортивной карты страны из-за проблем с деньгами. Ведь они финансируются за счет бюджетов краев и областей. И спорт в пандемию - далеко не первая строчка расходов… «Байкал-Энергия» тоже могла столкнуться с такими проблемами, не будь надежной поддержки. Сейчас иркутский хоккейный клуб - единственный в Суперлиге с генеральным спонсором частной компанией. Причем En+ Group и «Байкал-Энергия» вместе более 15 лет. Более того, народная команда - самый крупный социальный проект En+ Group в Иркутской области. Ведь бенди для сибиряков - любимый вид спорта, настоящее движение, и оно должно не просто жить, а развиваться! En+ Group и взяла дружину под крыло в 2002-м. Тогда после лучших игровых сезонов в истории, когда в 1998 году «Сибскана» выиграла «серебро» чемпионата России, в 1999 году - «бронзу», команда начала медленно затухать. Ярких побед нет. Иркутск мог потерять любимый вид спорта навсегда. Но вместо этого «Байкал-Энергия» в связке с En+ Group переписала историю иркутского бенди, пройдя путь от крепкого середняка чемпионата России до лидеров. В 2015-м бело-синие завоевали «бронзу» и Кубок России, а в 2016-м «серебро» чемпионата.

Да, путь к новым победам занял 16 лет. Но победа, как говорится, куется в тылу, и все эти 16 лет надеж-ный тыл и создавался. Так, у клуба еще более 10 лет назад появилась вся необходимая инфраструктура - своя собственная (!) база на стадионе «Рекорд» с искусственным льдом, то есть процесс тренировок не прерывался с середины октября по конец марта. И летом он тоже не останавливался - ведь дружина всегда имела возможность ездить на сборы. Теперь же этого не понадобится вовсе - клуб безвозмездно разместился в новеньком крытом Ледовом дворце «Байкал» на 10 лет. В его стенах хоккеисты будут отрабатывать на арене нападения и атаки, а также играть все домашние матчи. Для болельщиков это тоже большой подарок. Следить за баталиями на стадионе в -30 или с трибуны теплого крытого дворца? Разница есть. Как следствие - интерес к бенди у болельщиков явно начнет расти, а у команды появится стимул идти к победам! Усиление дружины сильнейшими игроками - еще один пункт, который не упускает En+ Group из виду, как не забывает и о поддержке детской школы по хоккею с мячом. В Иркутске, к слову, 5 отделений - есть почти в каждом округе.

- В школе занимаются 280 ребят, также мы поддерживаем и команду «Байкал-Энергия»-2,- говорит Михаил Хардиков. - Эти ребята в будущем должны прийти на смену нынешним игрокам. Мы не просто поддерживаем спорт, а смотрим на него шире - как на культуру здорового образа жизни.

Но спорта без болельщиков нет. И еще один шаг навстречу фанатам - новый проект «История нашего хоккея», который запустила компания En+ Group. Первая акция проекта в его рамках - реконструкция исторического матча «Сибсканы» против архангельского «Водника». В 1999 году эта встреча собрала 31 тысячу зрителей. Так, 7 февраля 2020-го «Байкал-Энергия» вышла на лед стадиона «Труд» против «Водника» в зеленой ретроформе. На трибунах собрались более 7 тысяч фанатов.

- Ребрендинг идет на пользу, - говорит Николай Лежанин, активный болельщик ХК «Байкал-Энергия». - Особенно заметно отношение руководства к болельщикам. Видна популяризация хоккея среди тех, кто раньше вообще не следил за ним. Это круто! Так можно привлечь новых фанатов. Еще мы видим на улицах раскрашенные в цвета клуба троллейбусы, трамваи. «Байкал- Энергия» вновь становится брендом города. Она вновь узнаваема.

МАТЧИ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ НА ТРИБУНАХ, НО ПРИ ИХ ПОДДЕРЖКЕ

Увы, но сейчас наблюдать за играми любимой команды с трибун самой комфортной арены для бенди в стране иркутским болельщикам пока нельзя. До улучшения эпидемиологической обстановки матчи чемпионата России будут проходить без зрителей.

В разгар пандемии следить за «Байкал-Энергией» любой болельщик может по соцсетям. В официальных пабликах клуба суммарно более 20 тысяч подписчиков. Там можно участвовать в различных акциях и конкурсах, которые устраивает клуб при поддержке En+ Group, смотреть прямые трансляции и, конечно, приобретать атрибутику. В этом году в продажу поступили новые яркие бейсболки, шапки, шарфы, жилеты, ветровки, футболки. Фанат даже может заказать себе майку с любимым номером и собственной фамилией на спине. Еще одним новшеством сезона стали подарочные сертификаты: теперь фирменные атрибуты «Байкал-Энергии» легко дарить родным, друзьям, коллегам.

- Пока же в топ-3 самых популярных товаров - бейсболки, футболки и защитные маски, - говорят в клубе. - Заказывать можно все в интернет- магазине на официальном сайте «Байкал-Энергии».