В Ереване проходит новый митинг оппозиции

Правоохранители взяли в кольцо группу протестующих, собравшихся в центре города Фото: REUTERS

Несколько сотен человек, недовольных действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались у театра оперы в центре Еревана в четверг, 12 ноября.

Напомним, в ночь на 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении карабахской войны. По нему, с 00.00 часов стороны прекратили огонь, в Карабах ввели российских миротворцев. Баку и Ереван остановились на занятых ими позициях.

Недовольные соглашением в тот же день вышли на улицы Еревана. Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договоренностях по Карабаху. На первом этаже разбили несколько стекол.

Как писал сайт kp.ru, 12 ноября члены армянской оппозиции запланировали провести новый протестный марш с требованием отставки премьер-министра Армении.

Правоохранители взяли в кольцо группу протестующих, собравшихся в центре города. Начались задержания.