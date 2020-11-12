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Pulsar пришел в Хабаровский край

Роснефть расширила географию продаж фирменного топлива
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Жители Хабаровского края теперь могут заправлять свои автомобили высокотехнологичным топливом. Pulsar 95 появился на АЗС региона. Об этом сообщили в компании «РН-Востокнефтепродукт», которая входит в розничную сеть НК «Роснефть». До этого фирменное топливо появилось на заправках Приморского края. А теперь география сбыта расширилась на еще один регион Дальнего Востока.

Напомним, Pulsar 95 – это топливо с улучшенными характеристиками. Оно производится с применением высокотехнологичного оборудования. Реализуется на АЗС розничной сети «Роснефти» в 31 регионе страны.

Фирменное топливо содержит уникальные моющие компоненты. Они обеспечивают чистоту топливной системы и снижают образование отложений в бензиновых двигателях. Его использование увеличивает срок службы мотора, а также снижает расход топлива и токсичность выхлопа.

Как поясняют в «Роснефти», Pulsar полностью соответствует последним требованиям Всемирной Топливной Хартии, о чем свидетельствуют результаты испытаний, проведенные в Германии. Они показали, что этот бензин поддерживает 100% чистоты инжекторов в двигателях с прямым впрыском, а также удаляет до 84% имеющихся отложений на впускных клапанах уже за 60 часов работы. Такие результаты были получены для автомобилей с пробегом при переходе с обычного бензина на Pulsar.

Стендовые, квалификационные и лабораторные испытания показали, что автомобильные бензины Pulsar соответствуют самым жестким требованиям мировых производителей автомобилей к качеству моторных топлив.

СПРАВКА «КП»

«РН-Востокнефтепродукт» - одно из крупнейших сбытовых предприятий НК «Роснефть». Компания осуществляет поставки и реализацию нефтепродуктов на топливный рынок дальневосточных регионов: Хабаровского и Приморского края, Сахалинской и Амурской областей, Еврейской автономной области. Розничная сеть насчитывает 84 АЗС/АЗК. Важное направление дальнейшего развития - внедрение АЗС, работающих в автоматическом режиме. На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 9 автоматических АЗС. Также на территории ДФО планируется строительство современных автозаправочных комплексов с расширенным спектром услуг для потребителей.

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