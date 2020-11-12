Дело Романа Широкова, избившего судью, рассмотрит суд в Сокольниках

Широков говорил, что замечания арбитра его эмоционально задели и он не сдержался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело об избиении экс-капитаном сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова рассмотрит судебный участок мирового судьи N105 района Сокольники города Москвы, сообщает ТАСС.

Напомним, что летом Широков несколько раз ударил судью во время матча любительских команд, играя за «Матч ТВ». Экс-футболиста, который последнее время работал комментатором на спортивном канале, сразу отстранили от эфира. Роман пытался извиниться перед судьей через Инстаграм, но тот извинений не принял.

Потом состоялась очная ставка участников конфликта, в котором Широков говорил, что замечания арбитра его эмоционально задели и он не сдержался. Данченков же заявил, что показал Широкову красную карточку за то, что тот ругался на него матом.

Как видим, сторонам договориться не удалось, и теперь футболист обвиняется по статье 115 РФ (часть 2) – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». По этой статье предусмотрено лишение свободы до двух лет. На днях, кстати, адвокаты Данченкова пытались переквалифицировать статью на более тяжелую («Покушение на убийство») и даже подавали жалобу прокурору, но пока статья осталась прежней.

Напомним, что два других экс-футболиста сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев обвинялись по схожей статье 116 УК РФ (Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений). Правда, у Кокорина и Мамаева была и вторая статья – 213 «Хулиганство», в результате чего они получили полтора года колонии, но отсидели меньше года, так как большую часть времени находились в СИЗО, где день идет за два.

Кстати

Надо отметить, что история с экс-капитаном сборной России Романом Широковым развернулась во время опалы действующего капитана Артема Дзюбы. Любопытно, что оба этих футболиста выходили на поле в форме сборной России с капитанской повязкой по 19 раз! Столько же раз капитанил Игорь Акинфеев. А рекордсменом является Андрей Аршавин, выводивший на поле национальную команду 39 раз.